https://ria.ru/20230527/moshenniki-1874566428.html

Глава МВД рассказал о мошенниках в колл-центрах в Херсонской области

Глава МВД рассказал о мошенниках в колл-центрах в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2023

Глава МВД рассказал о мошенниках в колл-центрах в Херсонской области

Мошенники на протяжении нескольких лет приходили в колл-центры Херсонской области как на настоящую работу и похищали деньги у российских пенсионеров, невзирая... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T18:25

2023-05-27T18:25

2023-05-27T18:25

херсонская область

владимир колокольцев

россия

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Мошенники на протяжении нескольких лет приходили в колл-центры Херсонской области как на настоящую работу и похищали деньги у российских пенсионеров, невзирая ни на какие моральные принципы, рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев. Говоря о профилактике киберпреступлений, министр отметил важность разъяснительных работ с наиболее уязвимыми гражданами – пенсионерами. Именно они, по его словам, "гораздо легче поддаются на все эти уловки злоумышленников, зачастую с украинским акцентом". "Когда мы входили в Херсонскую, например, область, там действительно функционировали на протяжении нескольких лет целые колл-центры, где люди приходили как на работу и занимались работой в кавычках по изъятию денежных накоплений у наших пенсионеров, у наших старших членов нашего общества. И они работали, даже не отягощая себя какими-то моральными принципами", - сказал Колокольцев в интервью для программы "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20230116/moshenniki-1845178196.html

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херсонская область , владимир колокольцев, россия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)