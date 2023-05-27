https://ria.ru/20230527/gvineya-1874500517.html
Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи, заявил посол
Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи, заявил посол - РИА Новости, 27.05.2023
Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи, заявил посол
Россия в 2023 году увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи в российских вузах до 30, но нужно больше мест, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:50
2023-05-27T09:50
2023-05-27T10:01
россия
экваториальная гвинея
москва
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия в 2023 году увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи в российских вузах до 30, но нужно больше мест, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "У меня была встреча с главой Россотрудничества Евгением Примаковым, я просил. В прошлом году нам дали только 26 мест, а в этом - 30, но этого мало. Нам нужно больше", - сказал он. Посол добавил, что обучение студентов из Экваториальной Гвинеи в России важно, потому что таким образом РФ сможет "расширить свое влияние на африканском континенте". Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230527/gvineya-1874498168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экваториальная гвинея, москва, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Россия, Экваториальная Гвинея, Москва, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи, заявил посол
Посол Ндонг Айекаба: Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи до 30