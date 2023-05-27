https://ria.ru/20230527/gvineya-1874500517.html

Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи, заявил посол

Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи, заявил посол - РИА Новости, 27.05.2023

Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи, заявил посол

Россия в 2023 году увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи в российских вузах до 30, но нужно больше мест, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T09:50

2023-05-27T09:50

2023-05-27T10:01

россия

экваториальная гвинея

москва

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия в 2023 году увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи в российских вузах до 30, но нужно больше мест, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "У меня была встреча с главой Россотрудничества Евгением Примаковым, я просил. В прошлом году нам дали только 26 мест, а в этом - 30, но этого мало. Нам нужно больше", - сказал он. Посол добавил, что обучение студентов из Экваториальной Гвинеи в России важно, потому что таким образом РФ сможет "расширить свое влияние на африканском континенте". Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230527/gvineya-1874498168.html

россия

экваториальная гвинея

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экваториальная гвинея, москва, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире