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Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи, заявил посол - РИА Новости, 27.05.2023
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09:50 27.05.2023 (обновлено: 10:01 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/gvineya-1874500517.html
Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи, заявил посол
Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи, заявил посол - РИА Новости, 27.05.2023
Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи, заявил посол
Россия в 2023 году увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи в российских вузах до 30, но нужно больше мест, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:50
2023-05-27T10:01
россия
экваториальная гвинея
москва
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия в 2023 году увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи в российских вузах до 30, но нужно больше мест, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "У меня была встреча с главой Россотрудничества Евгением Примаковым, я просил. В прошлом году нам дали только 26 мест, а в этом - 30, но этого мало. Нам нужно больше", - сказал он. Посол добавил, что обучение студентов из Экваториальной Гвинеи в России важно, потому что таким образом РФ сможет "расширить свое влияние на африканском континенте". Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия
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Дарья Буймова
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россия, экваториальная гвинея, москва, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Россия, Экваториальная Гвинея, Москва, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи, заявил посол

Посол Ндонг Айекаба: Россия увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи до 30

© Фото : Предоставлено пресс-службой СФУСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой СФУ
Студенты на лекции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия в 2023 году увеличила квоты для студентов из Экваториальной Гвинеи в российских вузах до 30, но нужно больше мест, заявил в интервью РИА Новости посол республики в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
"У меня была встреча с главой Россотрудничества Евгением Примаковым, я просил. В прошлом году нам дали только 26 мест, а в этом - 30, но этого мало. Нам нужно больше", - сказал он.
Посол добавил, что обучение студентов из Экваториальной Гвинеи в России важно, потому что таким образом РФ сможет "расширить свое влияние на африканском континенте".
Читайте полный текст интервью >>>
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
Экваториальная Гвинея пригласила российский бизнес строить отели
Вчера, 09:27
 
РоссияЭкваториальная ГвинеяМоскваЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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