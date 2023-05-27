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Экваториальная Гвинея планирует запустить электронные визы - РИА Новости, 27.05.2023
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Туризм
 
09:05 27.05.2023 (обновлено: 15:34 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/gvineya-1874496630.html
Экваториальная Гвинея планирует запустить электронные визы
Экваториальная Гвинея планирует запустить электронные визы - РИА Новости, 27.05.2023
Экваториальная Гвинея планирует запустить электронные визы
Экваториальная Гвинея планирует запустить электронные визы, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T09:05
2023-05-27T15:34
туризм
туризм
экваториальная гвинея
новости - туризм
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Экваториальная Гвинея планирует запустить электронные визы, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Лусиано Нкого Ндонг Айекаба. "Экваториальная Гвинея в настоящее время собирается запустить онлайн-визы с единственной целью – развивать туризм в стране, после того как правительство проделало большую работу по модернизации городов как островных, так и континентальных регионов", – сказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230405/gvineya-1863248942.html
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Экваториальная Гвинея планирует запустить электронные визы

Посол Ндонг Айекаба: Экваториальная Гвинея планирует запустить электронные визы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Экваториальная Гвинея планирует запустить электронные визы, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Лусиано Нкого Ндонг Айекаба.
"Экваториальная Гвинея в настоящее время собирается запустить онлайн-визы с единственной целью – развивать туризм в стране, после того как правительство проделало большую работу по модернизации городов как островных, так и континентальных регионов", – сказал он.
Читайте полный текст интервью >>>
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