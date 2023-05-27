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СМИ: Греция поставила условие одобрения 11-го пакета санкций против России - РИА Новости, 27.05.2023
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13:03 27.05.2023 (обновлено: 21:18 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/gretsiya-1874525332.html
СМИ: Греция поставила условие одобрения 11-го пакета санкций против России
СМИ: Греция поставила условие одобрения 11-го пакета санкций против России - РИА Новости, 27.05.2023
СМИ: Греция поставила условие одобрения 11-го пакета санкций против России
Афины хотят, чтобы украинские власти убрали ряд греческих компаний из списка "спонсоров войны" прежде, чем они одобрят 11-й пакет санкций Евросоюза против... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:03
2023-05-27T21:18
в мире
греция
украина
санкции в отношении россии
жозеп боррель
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Афины хотят, чтобы украинские власти убрали ряд греческих компаний из списка "спонсоров войны" прежде, чем они одобрят 11-й пакет санкций Евросоюза против России, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.По данным СМИ, Киев безосновательно обвинил эти фирмы в "спонсировании войны", так как они не нарушают ограничений, введенных в отношении Москвы. Как уточняется, что Греция и Венгрия связывают одобрение нового пакета санкций с исключением своих фирм из украинского списка. В статье также отмечается, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал разобраться с этими разногласиями. По словам дипломатов, он должен приступить к работе с украинцами для решения этой проблемы. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230524/evropa-1873621075.html
https://ria.ru/20230527/ukraina-1874509224.html
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в мире, греция, украина, санкции в отношении россии, жозеп боррель
В мире, Греция, Украина, Санкции в отношении России, Жозеп Боррель
СМИ: Греция поставила условие одобрения 11-го пакета санкций против России

Politico: Венгрия и Греция заблокировали новый пакет антироссийских санкций

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Афины хотят, чтобы украинские власти убрали ряд греческих компаний из списка "спонсоров войны" прежде, чем они одобрят 11-й пакет санкций Евросоюза против России, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.
По данным СМИ, Киев безосновательно обвинил эти фирмы в "спонсировании войны", так как они не нарушают ограничений, введенных в отношении Москвы.
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Как уточняется, что Греция и Венгрия связывают одобрение нового пакета санкций с исключением своих фирм из украинского списка. В статье также отмечается, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал разобраться с этими разногласиями. По словам дипломатов, он должен приступить к работе с украинцами для решения этой проблемы.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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