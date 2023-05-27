https://ria.ru/20230527/gretsiya-1874525332.html

СМИ: Греция поставила условие одобрения 11-го пакета санкций против России

СМИ: Греция поставила условие одобрения 11-го пакета санкций против России - РИА Новости, 27.05.2023

СМИ: Греция поставила условие одобрения 11-го пакета санкций против России

Афины хотят, чтобы украинские власти убрали ряд греческих компаний из списка "спонсоров войны" прежде, чем они одобрят 11-й пакет санкций Евросоюза против... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T13:03

2023-05-27T13:03

2023-05-27T21:18

в мире

греция

украина

санкции в отношении россии

жозеп боррель

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Афины хотят, чтобы украинские власти убрали ряд греческих компаний из списка "спонсоров войны" прежде, чем они одобрят 11-й пакет санкций Евросоюза против России, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.По данным СМИ, Киев безосновательно обвинил эти фирмы в "спонсировании войны", так как они не нарушают ограничений, введенных в отношении Москвы. Как уточняется, что Греция и Венгрия связывают одобрение нового пакета санкций с исключением своих фирм из украинского списка. В статье также отмечается, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал разобраться с этими разногласиями. По словам дипломатов, он должен приступить к работе с украинцами для решения этой проблемы. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230524/evropa-1873621075.html

https://ria.ru/20230527/ukraina-1874509224.html

греция

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, греция, украина, санкции в отношении россии, жозеп боррель