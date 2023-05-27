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В палате представителей США допустили скорое повышение потолка госдолга
В палате представителей США допустили скорое повышение потолка госдолга - РИА Новости, 27.05.2023
В палате представителей США допустили скорое повышение потолка госдолга
Белый дом и конгресс могут прийти к соглашению о повышении потолка государственного долга и предотвращении дефолта в ближайшие "часы или дни", заявил в субботу... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T18:52
2023-05-27T18:52
2023-05-27T18:52
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Белый дом и конгресс могут прийти к соглашению о повышении потолка государственного долга и предотвращении дефолта в ближайшие "часы или дни", заявил в субботу переговорщик от республиканского большинства в палате представителей Патрик Макгенри. Без санкции законодателей на расширение лимитов заимствований администрация США рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. "Вы знаете, я не так представлял себе последние часы или дни. Но мы пришли к очень узкому набору вопросов, с которыми осталось разобраться. У нас долго был длинный список, но я не ожидал, что нам придется заниматься очень коротким списком очень долгое время", - приводит телеканал NBC высказывания Макгенри. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы увязывают с согласием Белого дома на существенное сокращение бюджетных расходов. Переговорные группы продолжают работу в выходные дни. "Мы все устали, но это не означает, что мы готовы согласиться на предложение, которое не считаем приемлемым", - сказал Макгенри.Министерство финансов накануне объявило, что без повышения долгового потолка дефолт наступит 5 июня, а не 1-го, как прогнозировалось раньше. Бюджетное управление конгресса рассчитало, что, если министерство финансов продержится до 15 июня, то квартальные налоговые поступления отсрочат дефолт по меньшей мере до конца июля.
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попытки изменить потолок госдолга сша, сша, экономика, в мире
Попытки изменить потолок госдолга США, США, Экономика, В мире
В палате представителей США допустили скорое повышение потолка госдолга
В палате представителей США допустили повышение потолка госдолга в ближайшие часы или дни