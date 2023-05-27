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В палате представителей США допустили скорое повышение потолка госдолга - РИА Новости, 27.05.2023
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18:52 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/defolt-1874569939.html
В палате представителей США допустили скорое повышение потолка госдолга
В палате представителей США допустили скорое повышение потолка госдолга - РИА Новости, 27.05.2023
В палате представителей США допустили скорое повышение потолка госдолга
Белый дом и конгресс могут прийти к соглашению о повышении потолка государственного долга и предотвращении дефолта в ближайшие "часы или дни", заявил в субботу... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T18:52
2023-05-27T18:52
попытки изменить потолок госдолга сша
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Белый дом и конгресс могут прийти к соглашению о повышении потолка государственного долга и предотвращении дефолта в ближайшие "часы или дни", заявил в субботу переговорщик от республиканского большинства в палате представителей Патрик Макгенри. Без санкции законодателей на расширение лимитов заимствований администрация США рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. "Вы знаете, я не так представлял себе последние часы или дни. Но мы пришли к очень узкому набору вопросов, с которыми осталось разобраться. У нас долго был длинный список, но я не ожидал, что нам придется заниматься очень коротким списком очень долгое время", - приводит телеканал NBC высказывания Макгенри. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы увязывают с согласием Белого дома на существенное сокращение бюджетных расходов. Переговорные группы продолжают работу в выходные дни. &quot;Мы все устали, но это не означает, что мы готовы согласиться на предложение, которое не считаем приемлемым&quot;, - сказал Макгенри.Министерство финансов накануне объявило, что без повышения долгового потолка дефолт наступит 5 июня, а не 1-го, как прогнозировалось раньше. Бюджетное управление конгресса рассчитало, что, если министерство финансов продержится до 15 июня, то квартальные налоговые поступления отсрочат дефолт по меньшей мере до конца июля.
https://ria.ru/20230526/gosdolg-1874460535.html
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попытки изменить потолок госдолга сша, сша, экономика, в мире
Попытки изменить потолок госдолга США, США, Экономика, В мире
В палате представителей США допустили скорое повышение потолка госдолга

В палате представителей США допустили повышение потолка госдолга в ближайшие часы или дни

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Белый дом и конгресс могут прийти к соглашению о повышении потолка государственного долга и предотвращении дефолта в ближайшие "часы или дни", заявил в субботу переговорщик от республиканского большинства в палате представителей Патрик Макгенри.
Без санкции законодателей на расширение лимитов заимствований администрация США рискует уже в начале следующего месяца оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
МВФ призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга
26 мая, 20:32
"Вы знаете, я не так представлял себе последние часы или дни. Но мы пришли к очень узкому набору вопросов, с которыми осталось разобраться. У нас долго был длинный список, но я не ожидал, что нам придется заниматься очень коротким списком очень долгое время", - приводит телеканал NBC высказывания Макгенри.
Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы увязывают с согласием Белого дома на существенное сокращение бюджетных расходов. Переговорные группы продолжают работу в выходные дни.
«

"Мы все устали, но это не означает, что мы готовы согласиться на предложение, которое не считаем приемлемым", - сказал Макгенри.

Министерство финансов накануне объявило, что без повышения долгового потолка дефолт наступит 5 июня, а не 1-го, как прогнозировалось раньше. Бюджетное управление конгресса рассчитало, что, если министерство финансов продержится до 15 июня, то квартальные налоговые поступления отсрочат дефолт по меньшей мере до конца июля.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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Попытки изменить потолок госдолга СШАСШАЭкономикаВ мире
 
 
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