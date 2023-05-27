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Полиция в Гааге задержала более 1,5 тысячи активистов за блокировку трассы
Полиция в Гааге задержала более 1,5 тысячи активистов за блокировку трассы - РИА Новости, 27.05.2023
Полиция в Гааге задержала более 1,5 тысячи активистов за блокировку трассы
Полиция в Гааге сообщила, что задержала в субботу более 1,5 тысячи климатических активистов, блокировавших в знак протеста автомагистраль А12. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T21:38
2023-05-27T21:38
2023-05-27T21:38
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Полиция в Гааге сообщила, что задержала в субботу более 1,5 тысячи климатических активистов, блокировавших в знак протеста автомагистраль А12. "Во время блокировки автотрассы A12 сегодня были задержаны 1579 активистов, 40 из которых находятся под следствием", - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter. В субботу климатические активисты Extinction Rebellion вышли на демонстрацию, заблокировав одну из главных автомагистралей в Гааге - трассу A12. Они потребовали от государства прекратить выделять субсидии на добычу полезных ископаемых. Голландская полиция применила водомет для разгона протестующих. Правоохранители неоднократно призывали активистов уйти с трассы, однако те не реагировали, после чего сотрудники полиции стали задерживать демонстрантов. По данным СМИ, в акции протеста участвовали тысячи человек. Это уже не первая подобная акция в Нидерландах. Климатические активисты из организации Extinction Rebellion 11 марта также заблокировали трассу А12 в Гааге. Они протестовали из-за выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Для разгона протестующих голландская полиция применила водомёты. Тогда правоохранительные органы задержали порядка 700 человек.
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нидерланды, гаага, в мире
Нидерланды, Гаага, В мире
Полиция в Гааге задержала более 1,5 тысячи активистов за блокировку трассы
Полиция в Гааге задержала более 1,5 тысячи климатических активистов за блокировку трассы
ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Полиция в Гааге сообщила, что задержала в субботу более 1,5 тысячи климатических активистов, блокировавших в знак протеста автомагистраль А12.
"Во время блокировки автотрассы A12 сегодня были задержаны 1579 активистов, 40 из которых находятся под следствием", - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.
В субботу климатические активисты Extinction Rebellion вышли на демонстрацию, заблокировав одну из главных автомагистралей в Гааге - трассу A12. Они потребовали от государства прекратить выделять субсидии на добычу полезных ископаемых.
Голландская полиция применила водомет для разгона протестующих. Правоохранители неоднократно призывали активистов уйти с трассы, однако те не реагировали, после чего сотрудники полиции стали задерживать демонстрантов.
По данным СМИ, в акции протеста участвовали тысячи человек.
Это уже не первая подобная акция в Нидерландах
. Климатические активисты из организации Extinction Rebellion 11 марта также заблокировали трассу А12 в Гааге. Они протестовали из-за выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых. Для разгона протестующих голландская полиция применила водомёты. Тогда правоохранительные органы задержали порядка 700 человек.
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