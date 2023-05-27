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В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников с талибами - РИА Новости, 28.05.2023
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15:50 27.05.2023 (обновлено: 10:33 28.05.2023)
https://ria.ru/20230527/afganistan-1874629277.html
В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников с талибами
В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников с талибами - РИА Новости, 28.05.2023
В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников с талибами
Столкновения между иранскими пограничниками и силами "Талибана"* произошли в юго-западной афганской провинции Нимроз, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-27T15:50
2023-05-28T10:33
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афганистан
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Столкновения между иранскими пограничниками и силами "Талибана"* произошли в юго-западной афганской провинции Нимроз, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные источники. "В провинции Нимроз сообщают о столкновениях между иранскими пограничниками и силами Исламского Эмирата (используемое талибами название страны - ред.)", - говорится в сообщении телеканала в Twitter. Tolo News отмечает, что местные силы безопасности не подтвердили и не опровергли факт столкновений.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, иран, афганистан, талибан, оон
В мире, Иран, Афганистан, Талибан, ООН
В Афганистане произошли столкновения иранских пограничников с талибами

На юго-западе Афганистана произошли столкновения иранских пограничников с талибами

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана*
Боевики Талибана* - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики Талибана*. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Столкновения между иранскими пограничниками и силами "Талибана"* произошли в юго-западной афганской провинции Нимроз, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные источники.
"В провинции Нимроз сообщают о столкновениях между иранскими пограничниками и силами Исламского Эмирата (используемое талибами название страны - ред.)", - говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Tolo News отмечает, что местные силы безопасности не подтвердили и не опровергли факт столкновений.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреИранАфганистанТалибанООН
 
 
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