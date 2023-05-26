https://ria.ru/20230526/pravitelstvo-1874375961.html
Путин назвал работу правительства вполне удовлетворительной
Путин назвал работу правительства вполне удовлетворительной - РИА Новости, 26.05.2023
Путин назвал работу правительства вполне удовлетворительной
Правительство РФ работает вполне удовлетворительно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:31
2023-05-26T15:31
2023-05-26T15:55
владимир путин
политика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ работает вполне удовлетворительно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Конечно, государство помогает, и в общем и целом, на мой взгляд, правительство работает удовлетворительно вполне", - сказал Путин, говоря о поддержке бизнеса в России.
https://ria.ru/20230525/pravitelstvo-1874022717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, правительство рф
Владимир Путин, Политика, Россия, Правительство РФ
Путин назвал работу правительства вполне удовлетворительной
Президент Путин заявил, что правительство работает вполне удовлетворительно
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ работает вполне удовлетворительно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Конечно, государство помогает, и в общем и целом, на мой взгляд, правительство работает удовлетворительно вполне", - сказал Путин, говоря о поддержке бизнеса в России.
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