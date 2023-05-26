https://ria.ru/20230526/kosovo-1874474719.html

Британия, Франция, США, Италия и Германия призвали к деэскалации в Косово

Британия, Франция, США, Италия и Германия призвали к деэскалации в Косово - РИА Новости, 26.05.2023

Британия, Франция, США, Италия и Германия призвали к деэскалации в Косово

Великобритания, Франция, США, Италия и Германия осудили ситуацию в Косово и призвали к немедленной деэскалации, следует из заявления, опубликованного на... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T23:19

2023-05-26T23:19

2023-05-26T23:19

в мире

косово

франция

сербия

александр вучич

евросоюз

нато

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843473109_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_7039d948a4d1d65e910d07bbf9138ff3.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Великобритания, Франция, США, Италия и Германия осудили ситуацию в Косово и призвали к немедленной деэскалации, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте британского правительства. "Мы осуждаем решение Косово принудительно открыть доступ к муниципальным зданиям на севере Косово, несмотря на наш призыв к сдержанности. Мы призываем власти Косово к немедленному отступлению, деэскалации ситуации, а также к тесной координации своих действий с EULEX (миссия ЕС по верховенству закона) и KFOR (миссия ЕС по вопросам законности и правопорядка в Косово). Мы осуждаем нападения на EULEX в Звечане", - говорится в заявлении. Как отмечается в заявлении, страны также обеспокоены решением Сербии повысить уровень боеготовности ее вооруженных сил из-за ситуации в Косово и Метохии. Великобритания, Франция, Италия, США и ФРГ призвали все стороны конфликта проявлять "максимальную сдержанность, избегая провокационной риторики". Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии после силовой акции косовоалбанской полиции. Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230526/zasedanie-1874468642.html

https://ria.ru/20230526/kosovo-1874467190.html

косово

франция

сербия

германия

сша

италия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, косово, франция, сербия, александр вучич, евросоюз, нато, германия, сша, италия, великобритания