https://ria.ru/20230526/kosovo-1874474719.html
Британия, Франция, США, Италия и Германия призвали к деэскалации в Косово
Британия, Франция, США, Италия и Германия призвали к деэскалации в Косово - РИА Новости, 26.05.2023
Британия, Франция, США, Италия и Германия призвали к деэскалации в Косово
Великобритания, Франция, США, Италия и Германия осудили ситуацию в Косово и призвали к немедленной деэскалации, следует из заявления, опубликованного на... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T23:19
2023-05-26T23:19
2023-05-26T23:19
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Великобритания, Франция, США, Италия и Германия осудили ситуацию в Косово и призвали к немедленной деэскалации, следует из заявления, опубликованного на официальном сайте британского правительства. "Мы осуждаем решение Косово принудительно открыть доступ к муниципальным зданиям на севере Косово, несмотря на наш призыв к сдержанности. Мы призываем власти Косово к немедленному отступлению, деэскалации ситуации, а также к тесной координации своих действий с EULEX (миссия ЕС по верховенству закона) и KFOR (миссия ЕС по вопросам законности и правопорядка в Косово). Мы осуждаем нападения на EULEX в Звечане", - говорится в заявлении. Как отмечается в заявлении, страны также обеспокоены решением Сербии повысить уровень боеготовности ее вооруженных сил из-за ситуации в Косово и Метохии. Великобритания, Франция, Италия, США и ФРГ призвали все стороны конфликта проявлять "максимальную сдержанность, избегая провокационной риторики". Президент Сербии Александр Вучич в пятницу привел сербскую армию в состояние максимальной боеготовности в связи с ситуацией в Косово и Метохии из-за односторонних шагов Приштины. Глава государства также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в Косово и Метохии. Министр обороны Сербии Милош Вучевич в телеэфире подтвердил приведение армии в наивысшую степень боеготовности и выдвижение сил в сторону Косово и Метохии после силовой акции косовоалбанской полиции. Причиной послужила попытка властей Приштины поставить на севере края мэров албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления на севере Косово, который бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230526/zasedanie-1874468642.html
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в мире, косово, франция, сербия, александр вучич, евросоюз, нато, германия, сша, италия, великобритания
В мире, Косово, Франция, Сербия, Александр Вучич, Евросоюз, НАТО, Германия, США, Италия, Великобритания
Британия, Франция, США, Италия и Германия призвали к деэскалации в Косово
Британия, Франция, США, Италия и ФРГ осудили ситуацию в Косово и призвали к деэскалации