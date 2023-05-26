https://ria.ru/20230526/gruz-1874286928.html
Первый гуманитарный груз от Мурманской области доставили в Запорожье
Первый гуманитарный груз от Мурманской области доставили в Запорожье - РИА Новости, 26.05.2023
Первый гуманитарный груз от Мурманской области доставили в Запорожье
Первый гуманитарный груз, собранный в Мурманской области, доставлен в Приморск Запорожской области, с которой у северного региона заключено соглашение о... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:37
2023-05-26T11:37
2023-05-26T11:37
надежные люди
мурманская область
запорожская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Первый гуманитарный груз, собранный в Мурманской области, доставлен в Приморск Запорожской области, с которой у северного региона заключено соглашение о сотрудничестве, сообщил оперативный штаб региона. "В составе груза – строительные инструменты, метизы, крепежные изделия, а также спецтранспорт – самосвал "Камаз" и экскаватор", - говорится в сообщении. Ранее между администрацией Приморского района Запорожской области и правительством Мурманской области было заключено соглашение о сотрудничестве. Отмечается, что северяне уже начали помогать налаживать мирную жизнь в новом субъекте Российской Федерации. Рабочей группой под председательством губернатора Андрея Чибиса сформирован предварительный план оказания помощи. В числе приоритетных направлений работы – восстановление жилищно-коммунального хозяйства, налаживание процесса школьного и дошкольного образования, поддержка в сфере медицины, цифровизации государственных услуг и культуры.
https://ria.ru/20230526/arsenev-1874249615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, запорожская область, андрей чибис
Надежные люди, Мурманская область, Запорожская область, Андрей Чибис
Первый гуманитарный груз от Мурманской области доставили в Запорожье
Первый гуманитарный груз от Мурманской области доставили в Приморск Запорожской области