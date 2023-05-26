https://ria.ru/20230526/gruz-1874286928.html

Первый гуманитарный груз от Мурманской области доставили в Запорожье

Первый гуманитарный груз от Мурманской области доставили в Запорожье - РИА Новости, 26.05.2023

Первый гуманитарный груз от Мурманской области доставили в Запорожье

Первый гуманитарный груз, собранный в Мурманской области, доставлен в Приморск Запорожской области, с которой у северного региона заключено соглашение о... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:37

2023-05-26T11:37

2023-05-26T11:37

надежные люди

мурманская область

запорожская область

андрей чибис

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МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Первый гуманитарный груз, собранный в Мурманской области, доставлен в Приморск Запорожской области, с которой у северного региона заключено соглашение о сотрудничестве, сообщил оперативный штаб региона. "В составе груза – строительные инструменты, метизы, крепежные изделия, а также спецтранспорт – самосвал "Камаз" и экскаватор", - говорится в сообщении. Ранее между администрацией Приморского района Запорожской области и правительством Мурманской области было заключено соглашение о сотрудничестве. Отмечается, что северяне уже начали помогать налаживать мирную жизнь в новом субъекте Российской Федерации. Рабочей группой под председательством губернатора Андрея Чибиса сформирован предварительный план оказания помощи. В числе приоритетных направлений работы – восстановление жилищно-коммунального хозяйства, налаживание процесса школьного и дошкольного образования, поддержка в сфере медицины, цифровизации государственных услуг и культуры.

https://ria.ru/20230526/arsenev-1874249615.html

мурманская область

запорожская область

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Влада Копылова

мурманская область, запорожская область, андрей чибис