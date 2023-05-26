https://ria.ru/20230526/diplomatiya-1874327759.html

Ереван и Баку могут подписать мирное соглашение 1 июня

Ереван и Баку могут подписать мирное соглашение 1 июня - РИА Новости, 26.05.2023

Ереван и Баку могут подписать мирное соглашение 1 июня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут подписать мирное соглашение по Карабаху 1 июня во время саммита Европейского... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:29

2023-05-26T13:29

2023-05-26T13:42

в мире

армения

азербайджан

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никол пашинян

эммануэль макрон

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут подписать мирное соглашение по Карабаху 1 июня во время саммита Европейского политического сообщества в Молдавии, передает агентство Рейтер со ссылкой на азербайджанского посла во Франции Лейлу Абдуллаеву. "Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе наконец будет подписан мирный договор. Это исторический момент, который нельзя упускать", - заявила Абдуллаева. Как передает агентство со ссылкой на дипломатические источники, на полях саммита Пашинян и Алиев проведут переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что в обозримой перспективе подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном возможно. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что "главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы". В минувшую среду Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. В понедельник Пашинян сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1874193686.html

https://ria.ru/20230525/karabakh-1874222678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, азербайджан, ереван, ильхам алиев, никол пашинян, эммануэль макрон