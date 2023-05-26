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Благовещенск и Хэйхэ представят на форуме в Шанхае как единую площадку - РИА Новости, 26.05.2023
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08:26 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/blagoveschensk-1874248029.html
Благовещенск и Хэйхэ представят на форуме в Шанхае как единую площадку
Благовещенск и Хэйхэ представят на форуме в Шанхае как единую площадку - РИА Новости, 26.05.2023
Благовещенск и Хэйхэ представят на форуме в Шанхае как единую площадку
Потенциал городов Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) будут представлять на крупных мероприятиях - в Шанхае и Восточном экономическом форуме - как единую площадку,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T08:26
2023-05-26T08:26
экономика
хэйхэ
благовещенск
шанхай
василий орлов (губернатор)
сбербанк россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Потенциал городов Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) будут представлять на крупных мероприятиях - в Шанхае и Восточном экономическом форуме - как единую площадку, сообщил журналистам губернатор Приамурья Василий Орлов на "АмурЭкспоФоруме". "Было несколько встреч с руководством провинции Хэйлунцзян, с руководством Хэйхэ, принципиально договорились, что на нескольких крупных площадках в Шанхае, на Восточном экономическом форуме города Благовещенск и Хэйхэ будут представляться как единая площадка. Это позволит привлечь больше внимание к нашим двум городам, городам-близнецам, и реализовать потенциал туризма, такие договоренности уже есть", - сказал Орлов. Губернатор Приамурья также сообщил, что на площадках "АмурЭкспоФорума" планируется подписание соглашений в сфере сельского хозяйства, производства, со Сбербанком - по внедрению искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20230330/energomoschnosti-1861836624.html
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экономика, хэйхэ, благовещенск, шанхай, василий орлов (губернатор), сбербанк россии
Экономика, Хэйхэ, Благовещенск, Шанхай, Василий Орлов (губернатор), Сбербанк России
Благовещенск и Хэйхэ представят на форуме в Шанхае как единую площадку

Орлов: Благовещенск и Хэйхэ представят на форуме в Шанхае и на ВЭФ как единую площадку

© Фото : Амурская область/ВКонтактеТелебашня в Благовещенске
Телебашня в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© Фото : Амурская область/ВКонтакте
Телебашня в Благовещенске. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Потенциал городов Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) будут представлять на крупных мероприятиях - в Шанхае и Восточном экономическом форуме - как единую площадку, сообщил журналистам губернатор Приамурья Василий Орлов на "АмурЭкспоФоруме".
"Было несколько встреч с руководством провинции Хэйлунцзян, с руководством Хэйхэ, принципиально договорились, что на нескольких крупных площадках в Шанхае, на Восточном экономическом форуме города Благовещенск и Хэйхэ будут представляться как единая площадка. Это позволит привлечь больше внимание к нашим двум городам, городам-близнецам, и реализовать потенциал туризма, такие договоренности уже есть", - сказал Орлов.
Губернатор Приамурья также сообщил, что на площадках "АмурЭкспоФорума" планируется подписание соглашений в сфере сельского хозяйства, производства, со Сбербанком - по внедрению искусственного интеллекта.
Вид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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30 марта, 13:41
 
ЭкономикаХэйхэБлаговещенскШанхайВасилий Орлов (губернатор)Сбербанк России
 
 
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