https://ria.ru/20230526/blagoveschensk-1874248029.html

Благовещенск и Хэйхэ представят на форуме в Шанхае как единую площадку

Благовещенск и Хэйхэ представят на форуме в Шанхае как единую площадку - РИА Новости, 26.05.2023

Благовещенск и Хэйхэ представят на форуме в Шанхае как единую площадку

Потенциал городов Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) будут представлять на крупных мероприятиях - в Шанхае и Восточном экономическом форуме - как единую площадку,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T08:26

2023-05-26T08:26

2023-05-26T08:26

экономика

хэйхэ

благовещенск

шанхай

василий орлов (губернатор)

сбербанк россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Потенциал городов Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) будут представлять на крупных мероприятиях - в Шанхае и Восточном экономическом форуме - как единую площадку, сообщил журналистам губернатор Приамурья Василий Орлов на "АмурЭкспоФоруме". "Было несколько встреч с руководством провинции Хэйлунцзян, с руководством Хэйхэ, принципиально договорились, что на нескольких крупных площадках в Шанхае, на Восточном экономическом форуме города Благовещенск и Хэйхэ будут представляться как единая площадка. Это позволит привлечь больше внимание к нашим двум городам, городам-близнецам, и реализовать потенциал туризма, такие договоренности уже есть", - сказал Орлов. Губернатор Приамурья также сообщил, что на площадках "АмурЭкспоФорума" планируется подписание соглашений в сфере сельского хозяйства, производства, со Сбербанком - по внедрению искусственного интеллекта.

https://ria.ru/20230330/energomoschnosti-1861836624.html

хэйхэ

благовещенск

шанхай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, хэйхэ, благовещенск, шанхай, василий орлов (губернатор), сбербанк россии