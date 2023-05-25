Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 25.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/vasilevka-1874119678.html
ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 25.05.2023
ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области
Украинские войска обстреляли город Васильевка в Запорожской области, три человека получили ранения, сообщил журналистам представитель оперативных служб. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:42
2023-05-25T15:42
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366728_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69e6a4e67a294c8f177888040ec1c5ef.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Васильевка в Запорожской области, три человека получили ранения, сообщил журналистам представитель оперативных служб. "Киевский режим продолжает обстрелы мирных жителей Запорожской области. Сегодня под огнем боевиков ВСУ город Васильевка. По предварительным данным, ранено три мирных жителя", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874056114.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366728_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_d841c8f1088dcb2943a3c9389be6b8ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области

ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области, три человека ранены

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 25 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Васильевка в Запорожской области, три человека получили ранения, сообщил журналистам представитель оперативных служб.
"Киевский режим продолжает обстрелы мирных жителей Запорожской области. Сегодня под огнем боевиков ВСУ город Васильевка. По предварительным данным, ранено три мирных жителя", - сказал представитель ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков
Вчера, 12:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала