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Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков
Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2023
Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков
Специальная военная операция на Украине более чем оправдана и должна быть завершена достижением поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:23
2023-05-25T12:23
2023-05-25T12:37
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине более чем оправдана и должна быть завершена достижением поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинской разведки о том, что Владимир Путин является их главной целью."Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", - сказал Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале.Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что Владимир Путин находится во главе списка целей его ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков
Песков: спецоперация на Украине более чем оправдана и более чем нужна