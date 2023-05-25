https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874056114.html

Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков

Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2023

Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков

Специальная военная операция на Украине более чем оправдана и должна быть завершена достижением поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T12:23

2023-05-25T12:23

2023-05-25T12:37

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине более чем оправдана и должна быть завершена достижением поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинской разведки о том, что Владимир Путин является их главной целью."Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", - сказал Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале.Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что Владимир Путин находится во главе списка целей его ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, дмитрий песков, безопасность