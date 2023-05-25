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Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:23 25.05.2023 (обновлено: 12:37 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/spetsoperatsiya-1874056114.html
Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков
Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков - РИА Новости, 25.05.2023
Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков
Специальная военная операция на Украине более чем оправдана и должна быть завершена достижением поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T12:23
2023-05-25T12:37
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине более чем оправдана и должна быть завершена достижением поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинской разведки о том, что Владимир Путин является их главной целью."Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", - сказал Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале.Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что Владимир Путин находится во главе списка целей его ведомства.
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украина, россия, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Безопасность
Спецоперация на Украине более чем оправдана, заявил Песков

Песков: спецоперация на Украине более чем оправдана и более чем нужна

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине более чем оправдана и должна быть завершена достижением поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинской разведки о том, что Владимир Путин является их главной целью.
"Террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Специальная военная операция более чем оправдана, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей", - сказал Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью Welt, что Владимир Путин находится во главе списка целей его ведомства.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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