https://ria.ru/20230525/sholts-1874141206.html

Глава ХДС допустил, что Шольцу придется запросить вотум доверия бундестага

Глава ХДС допустил, что Шольцу придется запросить вотум доверия бундестага - РИА Новости, 25.05.2023

Глава ХДС допустил, что Шольцу придется запросить вотум доверия бундестага

Фридрих Мерц, возглавляющий Христианско-демократический союз (ХДС), крупнейшую оппозиционную партию Германии, заявил в четверг, что канцлеру Олафу Шольцу,... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T16:52

2023-05-25T16:52

2023-05-25T16:52

в мире

германия

олаф шольц

хдс/хсс

фридрих мерц

бундестаг германии

кристиан линднер

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Фридрих Мерц, возглавляющий Христианско-демократический союз (ХДС), крупнейшую оппозиционную партию Германии, заявил в четверг, что канцлеру Олафу Шольцу, возможно, придется запрашивать вотум доверия Бундестага на фоне внутрикоалиционных разногласий из-за проекта бюджета на 2024 год. В настоящее время между тремя партиями правящей коалиции - социал-демократами (СДПГ), "Зелеными" и свободными демократами (СвДП) - нет единства по принятию бюджета на следующий год. Ранее, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что проект бюджета не будет представлен к 21 июня, как это изначально планировалось. ХДС и член коалиции "Зеленые" потребовали представить проект бюджета хотя бы до ухода парламента на летний перерыв, то есть до 7 июля. "Я призываю его (Шольца - ред.), наконец навести порядок в собственном правительстве и обеспечить разрешение этого спора ... Но если этот спор не прекратится, то он не сможет не запросить вотума доверия. И если коалиционные фракции будут продолжать себя вести так, как сейчас, то этому правительству придет конец," - заявил Мерц в интервью телеканал N-tv. Суть вотума доверия заключается в том, что депутаты получают возможность высказаться, одобряют ли они работы действующего правительства. В случае вынесения вотума недоверия, канцлер может в течение 21 дня попросить президента распустить парламент, что приведет к досрочным выборам.

https://ria.ru/20230506/germaniya-1870135957.html

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в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс, фридрих мерц, бундестаг германии, кристиан линднер