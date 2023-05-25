https://ria.ru/20230525/prilepin-1874215144.html

Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя

Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя - РИА Новости, 25.05.2023

Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя

Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, он уже самостоятельно садится, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T21:32

2023-05-25T21:32

2023-05-25T21:33

нижегородская область

захар прилепин

справедливая россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

подрыв автомобиля захара прилепина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870142890_0:128:3076:1858_1920x0_80_0_0_ec83604cb437910149013ce195ddd77d.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, он уже самостоятельно садится, рассказали в пресс-службе писателя. "Состояние Захара Прилепина стабильное… Захар Прилепин уже самостоятельно садится в постели", — сообщили в пресс-службе. Прилепину проводится курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы. На данный момент, по рекомендации врачей, посещения ограничены. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являвшийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног, 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное, 19 мая Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе.

https://ria.ru/20230523/prilepin-1873537212.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижегородская область, захар прилепин, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина