https://ria.ru/20230525/prilepin-1874215144.html
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя - РИА Новости, 25.05.2023
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя
Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, он уже самостоятельно садится, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T21:32
2023-05-25T21:32
2023-05-25T21:33
нижегородская область
захар прилепин
справедливая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, он уже самостоятельно садится, рассказали в пресс-службе писателя. "Состояние Захара Прилепина стабильное… Захар Прилепин уже самостоятельно садится в постели", — сообщили в пресс-службе. Прилепину проводится курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы. На данный момент, по рекомендации врачей, посещения ограничены. Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являвшийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ. Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног, 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное, 19 мая Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе.
https://ria.ru/20230523/prilepin-1873537212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, захар прилепин, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), подрыв автомобиля захара прилепина
Нижегородская область, Захар Прилепин, Справедливая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя
Пресс-служба Прилепина: состояние писателя стабильное, он уже самостоятельно садится
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Состояние сопредседателя "Справедливой России — За правду", писателя Захара Прилепина стабильное, он уже самостоятельно садится, рассказали в пресс-службе писателя.
«
"Состояние Захара Прилепина стабильное… Захар Прилепин уже самостоятельно садится в постели", — сообщили в пресс-службе.
Прилепину проводится курс реабилитационных мероприятий с применением механотерапии и кинезотерапии, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы. На данный момент, по рекомендации врачей, посещения ограничены.
Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области
. Писатель был ранен, его соратник Александр Шубин, являвшийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии
, погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Прилепин в своем телеграм-канале 7 мая рассказал, что был за рулем машины и в результате взрыва получил переломы обеих ног, 12 мая в пресс-службе Прилепина информировали, что писателю успешно провели второй этап операции по фиксации переломов ног, его состояние стабильное, 19 мая Прилепину провели успешную операцию по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе.
Никитин заявил, что прогнозов по дате выписки Прилепина пока нет