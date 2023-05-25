https://ria.ru/20230525/perebalansirovka-1873911870.html

"Отстали от соперников". Британскую армию хотят вернуть на двести лет назад

"Отстали от соперников". Британскую армию хотят вернуть на двести лет назад - РИА Новости, 25.05.2023

"Отстали от соперников". Британскую армию хотят вернуть на двести лет назад

Великобритания планирует сократить численность вооруженных сил до исторического минимума. И это на фоне усиления конкурентов. О том, чем вызван столь... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T08:00

2023-05-25T08:00

2023-05-25T08:07

в мире

бен уоллес

великобритания

нато

россия

китай

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Великобритания планирует сократить численность вооруженных сил до исторического минимума. И это на фоне усиления конкурентов. О том, чем вызван столь радикальный шаг, — в материале РИА Новости.Впервые за векаПравительство Англии теперь отдает предпочтение артиллерии. Газета The Times ссылается на документ, где изложены долгосрочные планы по развитию вооруженных сил.В Лондоне задумались об этом еще до начала российской военной операции на Украине. Но теперь британские генералы против оптимизации. Хотя министр обороны Бен Уоллес, утверждает издание, настроен решительно.В 2021-м ведомство анонсировало сокращение личного состава до 73 тысяч (сейчас в строю 75,7 тысячи солдат и офицеров). Уменьшится число танков — с 227 до 148.А вот Королевский военно-морской флот и морпехов (30 450 человек на службе и 3100 в резерве) вместе с ВВС (31 750 и 1860 соответственно) трогать не будут.Общая запланированная численность вооруженных сил должна составить около 135 тысяч c резервом 35 тысяч человек. Столь малочисленной британская армия не была со времен наполеоновских войн.Вместе с тем Уоллес требует к 2030-му значительно повысить расходы — до 2,5 процента ВВП. Объясняет угрозой большой войны. По словам чиновника, армия "отстала на 15 лет и нуждается в модернизации".По подсчетам Королевского объединенного института оборонных исследований, это обойдется казне в 14 миллиардов фунтов в 2029-2030-м. Еще 42 миллиарда потратят в следующие пять лет.Тайные базыВ числе рисков, которые могут привести к глобальной эскалации, в Лондоне называют противостояние с Россией и Китаем, а также рост экстремизма в Африке.На всех этих фронтах Туманный Альбион активно укрепляет позиции. В первую очередь — благодаря базам. Конечно, до США с их 750 военными объектами в 80 странах еще далеко. Но зарубежная инфраструктура все равно внушительная: 145 в 42 государствах. Корона напрямую владеет шестью десятками. На остальных, союзных, размещен британский контингент.Долгое время эти цифры были засекречены. Информация о тайных объектах всплыла благодаря расследованию портала Declassified UK в 2020-м. Значительная часть похожа на американские "листья кувшинки" — секретные опорные пункты с минимальным персоналом для разведки, спецопераций и обучения.Переложить ответственностьВо второй половине ХХ века "владычица морей" начала выводить контингенты из Азии. Тогда активно шла деколонизация.Однако с началом операций на Ближнем Востоке в 2000-х все изменилось. За минувшие 20 лет британская военная активность за рубежом усилилась. Прежде всего — против Китая и России.Наглядная демонстрация этого — AUKUS, альянс с Австралией и США, созданный как противовес Поднебесной в Индо-Тихоокеанском регионе. А в случае с Россией — поддержка Украины и союзников по НАТО.По мнению экспертов, сокращение сухопутных сил лежит в русле такой политики."Это действительно не самая лучшая часть их войск. Лондон стремится переложить ответственность за наземные операции на другие страны альянса. Они хотят развивать дорогостоящие вооружения, а вот место в окопе любезно уступают другим", — убежден вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов.По его словам, именно с этим и связана перебалансировка в пользу артиллерии, в том числе и береговой. Это позволит держать своих солдат подальше от линии фронта. Но и не оставаться в стороне.

https://ria.ru/20230510/bazy-1869745708.html

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россия

китай

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2023

Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, бен уоллес, великобритания, нато, россия, китай