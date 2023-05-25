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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку ракетами - РИА Новости, 25.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:54 25.05.2023 (обновлено: 14:55 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/panteleymonovka-1874105688.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку ракетами
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку ракетами - РИА Новости, 25.05.2023
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку ракетами
Украинские войска в 14.25 выпустили десять ракет из РСЗО по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T14:54
2023-05-25T14:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 выпустили десять ракет из РСЗО по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется. Кроме того, украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20230525/solntsepek-1873986520.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку ракетами

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Пантелеймоновке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 выпустили десять ракет из РСЗО по Пантелеймоновке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется.
Кроме того, украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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