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На красной ветке метро Москвы возобновили движение поездов по графику - РИА Новости, 25.05.2023
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09:09 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/metro-1873999422.html
На красной ветке метро Москвы возобновили движение поездов по графику
На красной ветке метро Москвы возобновили движение поездов по графику - РИА Новости, 25.05.2023
На красной ветке метро Москвы возобновили движение поездов по графику
Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T09:09
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происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее интервалы движения поездов на центральном участке Сокольнической линии были временно увеличены для проверки состава. "Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
На красной ветке метро Москвы возобновили движение поездов по графику

На Сокольнической линии метро Москвы возобновили движение поездов по графику

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоезд на станции Московского метро
Поезд на станции Московского метро - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поезд на станции Московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы осуществляется в соответствии с графиком, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Ранее интервалы движения поездов на центральном участке Сокольнической линии были временно увеличены для проверки состава.
"Движение на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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