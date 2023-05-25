https://ria.ru/20230525/afganistan-1874033507.html

США перебрасывают боевиков в Афганистан, заявил Шойгу

США перебрасывают боевиков в Афганистан, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023

США перебрасывают боевиков в Афганистан, заявил Шойгу

США намерены использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T11:11

2023-05-25T11:11

2023-05-25T11:14

в мире

сша

афганистан

сергей шойгу

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. США намерены использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске в четверг."Еще одним очагом нестабильности остается Афганистан. Основная угроза исходит от незаконных вооруженных формирований, которые значительно укрепили свои позиции в этой стране после прихода к власти исламского движения талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – ред.). Считаем, что США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе", - сказал Шойгу.Он отметил, что "с этой целью организована переброска с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок"."В дальнейшем возможно их проникновение в соседние страны, в частности для совершения террористических актов", - сказал министр обороны РФ."В данных условиях полагаем важным координировать усилия на афганском направлении, уделять должное внимание совместным учениям как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах", - сказал он.При этом Шойгу отметил, что "страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана после поспешного ухода из него пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе". "Расцениваем это как прямую угрозу стабильности в нем и на пространстве ОДКБ в целом", - заявил министр обороны России.

https://ria.ru/20230505/afganistan-1869893115.html

https://ria.ru/20230515/nebenzya-1871993241.html

сша

афганистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, афганистан, сергей шойгу