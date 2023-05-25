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США перебрасывают боевиков в Афганистан, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
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11:11 25.05.2023 (обновлено: 11:14 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/afganistan-1874033507.html
США перебрасывают боевиков в Афганистан, заявил Шойгу
США перебрасывают боевиков в Афганистан, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
США перебрасывают боевиков в Афганистан, заявил Шойгу
США намерены использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:11
2023-05-25T11:14
в мире
сша
афганистан
сергей шойгу
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. США намерены использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске в четверг."Еще одним очагом нестабильности остается Афганистан. Основная угроза исходит от незаконных вооруженных формирований, которые значительно укрепили свои позиции в этой стране после прихода к власти исламского движения талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – ред.). Считаем, что США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе", - сказал Шойгу.Он отметил, что "с этой целью организована переброска с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок"."В дальнейшем возможно их проникновение в соседние страны, в частности для совершения террористических актов", - сказал министр обороны РФ."В данных условиях полагаем важным координировать усилия на афганском направлении, уделять должное внимание совместным учениям как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах", - сказал он.При этом Шойгу отметил, что "страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана после поспешного ухода из него пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе". "Расцениваем это как прямую угрозу стабильности в нем и на пространстве ОДКБ в целом", - заявил министр обороны России.
https://ria.ru/20230505/afganistan-1869893115.html
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в мире, сша, афганистан, сергей шойгу
В мире, США, Афганистан, Сергей Шойгу
США перебрасывают боевиков в Афганистан, заявил Шойгу

Шойгу: США перебрасывают в Афганистан боевиков с Ближнего Востока

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. США намерены использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске в четверг.
"Еще одним очагом нестабильности остается Афганистан. Основная угроза исходит от незаконных вооруженных формирований, которые значительно укрепили свои позиции в этой стране после прихода к власти исламского движения талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – ред.). Считаем, что США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе", - сказал Шойгу.
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Он отметил, что "с этой целью организована переброска с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок".
"В дальнейшем возможно их проникновение в соседние страны, в частности для совершения террористических актов", - сказал министр обороны РФ.
"В данных условиях полагаем важным координировать усилия на афганском направлении, уделять должное внимание совместным учениям как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах", - сказал он.
При этом Шойгу отметил, что "страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана после поспешного ухода из него пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе". "Расцениваем это как прямую угрозу стабильности в нем и на пространстве ОДКБ в целом", - заявил министр обороны России.
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