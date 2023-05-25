https://ria.ru/20230525/afganistan-1874033507.html
США перебрасывают боевиков в Афганистан, заявил Шойгу
США перебрасывают боевиков в Афганистан, заявил Шойгу - РИА Новости, 25.05.2023
США перебрасывают боевиков в Афганистан, заявил Шойгу
США намерены использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T11:11
2023-05-25T11:11
2023-05-25T11:14
в мире
сша
афганистан
сергей шойгу
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. США намерены использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске в четверг."Еще одним очагом нестабильности остается Афганистан. Основная угроза исходит от незаконных вооруженных формирований, которые значительно укрепили свои позиции в этой стране после прихода к власти исламского движения талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность – ред.). Считаем, что США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе", - сказал Шойгу.Он отметил, что "с этой целью организована переброска с Ближнего Востока в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок"."В дальнейшем возможно их проникновение в соседние страны, в частности для совершения террористических актов", - сказал министр обороны РФ."В данных условиях полагаем важным координировать усилия на афганском направлении, уделять должное внимание совместным учениям как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах", - сказал он.При этом Шойгу отметил, что "страны НАТО вместо работы над возрождением Афганистана после поспешного ухода из него пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе". "Расцениваем это как прямую угрозу стабильности в нем и на пространстве ОДКБ в целом", - заявил министр обороны России.
https://ria.ru/20230505/afganistan-1869893115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, сергей шойгу
В мире, США, Афганистан, Сергей Шойгу
США перебрасывают боевиков в Афганистан, заявил Шойгу
Шойгу: США перебрасывают в Афганистан боевиков с Ближнего Востока
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. США намерены использовать потенциал незаконных вооруженных формирований в Афганистане для дестабилизации ситуации в регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске в четверг.
"Еще одним очагом нестабильности остается Афганистан. Основная угроза исходит от незаконных вооруженных формирований, которые значительно укрепили свои позиции в этой стране после прихода к власти исламского движения талибов (движение "Талибан
" находится под санкциями ООН
за террористическую деятельность – ред.). Считаем, что США намерены использовать потенциал этих террористических организаций для дестабилизации ситуации в регионе", - сказал Шойгу.
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Он отметил, что "с этой целью организована переброска с Ближнего Востока
в Афганистан боевиков из подконтрольных бандгруппировок".
"В дальнейшем возможно их проникновение в соседние страны, в частности для совершения террористических актов", - сказал министр обороны РФ.
"В данных условиях полагаем важным координировать усилия на афганском направлении, уделять должное внимание совместным учениям как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах", - сказал он.
При этом Шойгу отметил, что "страны НАТО
вместо работы над возрождением Афганистана после поспешного ухода из него пытаются разными способами восстановить свое военное присутствие в Центрально-Азиатском регионе". "Расцениваем это как прямую угрозу стабильности в нем и на пространстве ОДКБ в целом", - заявил министр обороны России.
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