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Источник сообщил о ранении главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 24.05.2023 (обновлено: 15:41 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873873924.html
Источник сообщил о ранении главкома ВСУ Залужного
Источник сообщил о ранении главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 24.05.2023
Источник сообщил о ранении главкома ВСУ Залужного
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:51
2023-05-24T15:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
валерий залужный
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 мая — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ.По его словам, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете — в военный госпиталь в Киеве."В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что состояние главкома осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа."Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет", — заключил силовик.Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике. Так, 10 мая стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Тогда появились слухи, что он ранен или даже убит. Замминистра обороны Анна Маляр утверждала, что главком продолжает исполнять свои обязанности.По информации хакерской группы "Джокер ДНР", ссылавшейся на источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти в отставку. Как утверждают хакеры, информация о его состоянии намеренно блокируется по требованию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, и без того деморализованных потерей Артемовска.В Telegram-канале Залужного 23 мая появился пост, в котором говорилось, что он провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим американской армией в Европе генералом Кристофером Каволи. При этом никаких фото- или видеокадров самого главкома не публиковалось.
https://ria.ru/20230505/vsu-1869959172.html
https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html
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россия, вооруженные силы украины, валерий залужный, херсон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Херсон
Источник сообщил о ранении главкома ВСУ Залужного

Главком ВСУ Залужный получил ранения при ракетном ударе России под Херсоном в начале мая

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 мая — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ.
По его словам, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете — в военный госпиталь в Киеве.
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"В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что состояние главкома осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа.
«
"Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет", — заключил силовик.
Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике. Так, 10 мая стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Тогда появились слухи, что он ранен или даже убит. Замминистра обороны Анна Маляр утверждала, что главком продолжает исполнять свои обязанности.
По информации хакерской группы "Джокер ДНР", ссылавшейся на источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти в отставку. Как утверждают хакеры, информация о его состоянии намеренно блокируется по требованию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, и без того деморализованных потерей Артемовска.
В Telegram-канале Залужного 23 мая появился пост, в котором говорилось, что он провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим американской армией в Европе генералом Кристофером Каволи. При этом никаких фото- или видеокадров самого главкома не публиковалось.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйХерсон
 
 
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