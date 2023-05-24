https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873873924.html

Источник сообщил о ранении главкома ВСУ Залужного

Источник сообщил о ранении главкома ВСУ Залужного - РИА Новости, 24.05.2023

Источник сообщил о ранении главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:51

2023-05-24T14:51

2023-05-24T15:41

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

валерий залужный

херсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0dd8dc11336cb2ceb8f60ba62b800141.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 24 мая — РИА Новости. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на свои источники в ВСУ.По его словам, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете — в военный госпиталь в Киеве."В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что состояние главкома осложнено наличием сопутствующего заболевания — сахарного диабета второго типа."Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет", — заключил силовик.Некоторое время назад Залужный перестал появляться на публике. Так, 10 мая стало известно, что он отказался принимать участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Тогда появились слухи, что он ранен или даже убит. Замминистра обороны Анна Маляр утверждала, что главком продолжает исполнять свои обязанности.По информации хакерской группы "Джокер ДНР", ссылавшейся на источники в ВСУ, Залужный перенес несколько сложных операций и по состоянию здоровья может уйти в отставку. Как утверждают хакеры, информация о его состоянии намеренно блокируется по требованию западных кураторов Киева, чтобы не подрывать дух ВСУ, и без того деморализованных потерей Артемовска.В Telegram-канале Залужного 23 мая появился пост, в котором говорилось, что он провел телефонный разговор с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим американской армией в Европе генералом Кристофером Каволи. При этом никаких фото- или видеокадров самого главкома не публиковалось.

https://ria.ru/20230505/vsu-1869959172.html

https://ria.ru/20230522/proval-1873303773.html

россия

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, валерий залужный, херсон