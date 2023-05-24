https://ria.ru/20230524/yazyki-1873824781.html
Ракова: московские школы проявили интерес к изучению африканских языков
Ракова: московские школы проявили интерес к изучению африканских языков - РИА Новости, 24.05.2023
Ракова: московские школы проявили интерес к изучению африканских языков
Некоторые московские школы уже проявили интерес к обучению детей африканским языкам, но систематических изменений на уровне города проводить не планируется,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:58
2023-05-24T11:58
2023-05-24T11:59
москва
африка
анастасия ракова
институт стран азии и африки
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Некоторые московские школы уже проявили интерес к обучению детей африканским языкам, но систематических изменений на уровне города проводить не планируется, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил журналистам, что более 150 человек в разных школах Москвы будут изучать африканские языки. По его словам, существует целый ряд школ, которые активно развивают не только преподавание языков, но и регионоведение Африки: рассказ о культуре, истории и экономике. "Уже есть интерес отдельных школ развивать африканские языки. Мы приветствуем это. Чем шире линейка языков, которую мы изучаем, тем лучше. Систематических изменений на уровне города мы проводить не будем", - сказала Ракова во время конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, африка, анастасия ракова , институт стран азии и африки, общество, социальный навигатор, сн_образование
Москва, Африка, Анастасия Ракова , Институт стран Азии и Африки, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Ракова: московские школы проявили интерес к изучению африканских языков
Заммэра Ракова: Москва не будет вводить на городском уровне изучение африканских языков