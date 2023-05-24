https://ria.ru/20230524/yazyki-1873824781.html

Ракова: московские школы проявили интерес к изучению африканских языков

Ракова: московские школы проявили интерес к изучению африканских языков - РИА Новости, 24.05.2023

Ракова: московские школы проявили интерес к изучению африканских языков

Некоторые московские школы уже проявили интерес к обучению детей африканским языкам, но систематических изменений на уровне города проводить не планируется,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:58

2023-05-24T11:58

2023-05-24T11:59

москва

африка

анастасия ракова

институт стран азии и африки

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Некоторые московские школы уже проявили интерес к обучению детей африканским языкам, но систематических изменений на уровне города проводить не планируется, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил журналистам, что более 150 человек в разных школах Москвы будут изучать африканские языки. По его словам, существует целый ряд школ, которые активно развивают не только преподавание языков, но и регионоведение Африки: рассказ о культуре, истории и экономике. "Уже есть интерес отдельных школ развивать африканские языки. Мы приветствуем это. Чем шире линейка языков, которую мы изучаем, тем лучше. Систематических изменений на уровне города мы проводить не будем", - сказала Ракова во время конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20230522/memorandum-1873432943.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

москва, африка, анастасия ракова , институт стран азии и африки, общество, социальный навигатор, сн_образование