https://ria.ru/20230524/poshlina-1873781596.html

СМИ: в России могут ввести пошлины на БАДы из недружественных стран

СМИ: в России могут ввести пошлины на БАДы из недружественных стран - РИА Новости, 24.05.2023

СМИ: в России могут ввести пошлины на БАДы из недружественных стран

В России могут ввести серьезные пошлины на ввоз БАДов из недружественных стран, сказал в интервью "Известиям" председатель Национального союза защиты прав... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T09:45

2023-05-24T09:45

2023-05-24T10:05

экономика

россия

сша

великобритания

павел шапкин

николай беспалов

евросоюз

rnc pharma

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В России могут ввести серьезные пошлины на ввоз БАДов из недружественных стран, сказал в интервью "Известиям" председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин."Минэк предлагал остановиться на варианте с пошлинами. Мы выступаем за запрет, но, справедливости ради, 220% — это запретительная пошлина. То есть такой размер налога, по сути, равнозначен полному запрету", - сказал Шапкин.Отмечается, что около 90% БАДов, ввезенных в Россию, импортируются из недружественных стран. Это США, Великобритания, страны-члены ЕС и другие. Таким образом, в случае введения пошлины, такие бренды как Solgar, Pharmamed и Stada, лидирующие на рынке, могут исчезнуть с российских прилавков, сообщается в материале.Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов сказал "Известиям", что пошлины или полный запрет негативно скажутся как на поставщиках БАДов, так и на и потребителях.Минэк заявил, что инициатива обсуждается, указывается в статье.

https://ria.ru/20230501/poshlina-1868923620.html

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экономика, россия, сша, великобритания, павел шапкин, николай беспалов, евросоюз, rnc pharma