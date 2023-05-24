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ВОЗ призвала весь мир готовиться к смертельной пандемии страшнее COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2023
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02:51 24.05.2023 (обновлено: 10:07 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/pandemiya-1873758215.html
ВОЗ призвала весь мир готовиться к смертельной пандемии страшнее COVID-19
ВОЗ призвала весь мир готовиться к смертельной пандемии страшнее COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2023
ВОЗ призвала весь мир готовиться к смертельной пандемии страшнее COVID-19
Угрозу новой пандемии, гораздо более опасной, чем COVID, нельзя исключать, приводит слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T02:51
2023-05-24T10:07
в мире
женева (город)
воз
коронавирус covid-19
здоровье
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Угрозу новой пандемии, гораздо более опасной, чем COVID, нельзя исключать, приводит слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.&quot;Угроза появления другого варианта (COVID. — Прим. ред.), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом&quot;, — заявил глава ВОЗ.Гебрейесус призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ.Ранее ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
https://ria.ru/20230308/pandemiya-1856642434.html
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в мире, женева (город), воз, коронавирус covid-19, здоровье
В мире, Женева (город), ВОЗ, Коронавирус COVID-19, Здоровье
ВОЗ призвала весь мир готовиться к смертельной пандемии страшнее COVID-19

Глава ВОЗ Гебрейесус призвал весь мир готовиться к смертельной пандемии страшнее COVID-19

© FABRICE COFFRINIГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
© FABRICE COFFRINI
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Угрозу новой пандемии, гораздо более опасной, чем COVID, нельзя исключать, приводит слова генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве.
«

"Угроза появления другого варианта (COVID. — Прим. ред.), способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом", — заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ.
Ранее ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
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В миреЖенева (город)ВОЗКоронавирус COVID-19Здоровье
 
 
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