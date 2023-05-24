https://ria.ru/20230524/nefteprovod-1873857077.html
В МИД прокомментировали планы Сербии и Венгрии построить нефтепровод
В МИД прокомментировали планы Сербии и Венгрии построить нефтепровод - РИА Новости, 24.05.2023
В МИД прокомментировали планы Сербии и Венгрии построить нефтепровод
Москва с уважением относится к планам Белграда и Будапешта построить нефтепровод, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем брифинге. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:51
2023-05-24T13:51
2023-05-24T13:51
россия
венгрия
сербия
мария захарова
петер сийярто
александр вучич
нефть
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Москва с уважением относится к планам Белграда и Будапешта построить нефтепровод, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем брифинге. "Инициатива эта призвана повысить доступ к российским энергоносителям в условиях развязанной Западом и брюссельским бюрократами идеологизированной санкционной настоящей войны… Мы рассматриваем данный проект как пример разумного стремления отдельных стран ориентироваться прежде всего на свои собственные национальные интересы и потребности экономики, граждан, при этом не нанося ущерб кому бы то ни было. Наша страна с уважением относится к суверенному праву иностранных государств развивать энергетическую, в том числе и трансграничную инфраструктуру", - заявила Захарова, отвечая на вопросы журналистов. Она отметила также серьезный уровень давления со стороны Запада на Республику Сербскую, входящую в состав Боснии и Герцеговины, с требованием отказаться от сотрудничества с Россией. "Мы прекрасно понимаем, сколько усилий прилагает Запад, чтобы заставить наших сербских друзей отказаться от сотрудничества с Россией. Уровень и объем оказываемого на них давления беспрецедентный", - отметила Захарова. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия в июне планируют подписать соглашение об инвестициях в строительство нового нефтепровода между странами. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что страна по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами. По его словам, власти Сербии в ближайшие шесть лет вложат 12 миллиардов евро в энергетическую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230524/evropa-1873621075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, венгрия, сербия, мария захарова, петер сийярто, александр вучич, нефть, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Венгрия, Сербия, Мария Захарова, Петер Сийярто, Александр Вучич, Нефть, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД прокомментировали планы Сербии и Венгрии построить нефтепровод
Захарова: Россия с уважением относится к планам Сербии и Венгрии построить нефтепровод