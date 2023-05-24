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В Москве полицейский и очевидец спасли упавшего на пути метро мужчину
В Москве полицейский и очевидец спасли упавшего на пути метро мужчину - РИА Новости, 24.05.2023
В Москве полицейский и очевидец спасли упавшего на пути метро мужчину
Полицейский и неравнодушный очевидец спасли жизнь мужчине, который упал с платформы московского метро: оба спрыгнули на пути и, уложив пострадавшего между... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:09
2023-05-24T15:09
2023-05-24T15:09
происшествия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полицейский и неравнодушный очевидец спасли жизнь мужчине, который упал с платформы московского метро: оба спрыгнули на пути и, уложив пострадавшего между рельсами, подали сигнал машинисту прибывающего поезда, рассказала журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк в среду. По ее словам, инцидент произошел на станции метро "Белорусская" кольцевой линии московской подземки: 32-летний мужчина, потеряв равновесие, упал с платформы и получил травмы. "Старший сержант полиции Дмитрий Качур и другой очевидец произошедшего, 25-летний мужчина, среагировали мгновенно. Спрыгнув с платформы, они уложили мужчину между рельсами и стали подавать знаки об экстренной остановке машинисту электропоезда, который в этот момент прибывал на станцию. Благодаря их решительным и грамотным действиям трагедии удалось избежать", - сказала Волк. Пострадавший мужчина госпитализирован, добавила она. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
https://ria.ru/20230524/pozhar-1873836256.html
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происшествия, москва, россия, ирина волк, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк, Московский метрополитен
В Москве полицейский и очевидец спасли упавшего на пути метро мужчину
В метро Москвы полицейский с очевидцем спрыгнули на пути для спасения упавшего мужчины
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полицейский и неравнодушный очевидец спасли жизнь мужчине, который упал с платформы московского метро: оба спрыгнули на пути и, уложив пострадавшего между рельсами, подали сигнал машинисту прибывающего поезда, рассказала журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк в среду.
По ее словам, инцидент произошел на станции метро "Белорусская" кольцевой линии московской подземки: 32-летний мужчина, потеряв равновесие, упал с платформы и получил травмы.
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"Старший сержант полиции Дмитрий Качур и другой очевидец произошедшего, 25-летний мужчина, среагировали мгновенно. Спрыгнув с платформы, они уложили мужчину между рельсами и стали подавать знаки об экстренной остановке машинисту электропоезда, который в этот момент прибывал на станцию. Благодаря их решительным и грамотным действиям трагедии удалось избежать", - сказала Волк.
Пострадавший мужчина госпитализирован, добавила она. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
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