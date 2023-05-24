https://ria.ru/20230524/metro-1873877432.html

В Москве полицейский и очевидец спасли упавшего на пути метро мужчину

В Москве полицейский и очевидец спасли упавшего на пути метро мужчину - РИА Новости, 24.05.2023

В Москве полицейский и очевидец спасли упавшего на пути метро мужчину

Полицейский и неравнодушный очевидец спасли жизнь мужчине, который упал с платформы московского метро: оба спрыгнули на пути и, уложив пострадавшего между... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:09

2023-05-24T15:09

2023-05-24T15:09

происшествия

москва

россия

ирина волк

московский метрополитен

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полицейский и неравнодушный очевидец спасли жизнь мужчине, который упал с платформы московского метро: оба спрыгнули на пути и, уложив пострадавшего между рельсами, подали сигнал машинисту прибывающего поезда, рассказала журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк в среду. По ее словам, инцидент произошел на станции метро "Белорусская" кольцевой линии московской подземки: 32-летний мужчина, потеряв равновесие, упал с платформы и получил травмы. "Старший сержант полиции Дмитрий Качур и другой очевидец произошедшего, 25-летний мужчина, среагировали мгновенно. Спрыгнув с платформы, они уложили мужчину между рельсами и стали подавать знаки об экстренной остановке машинисту электропоезда, который в этот момент прибывал на станцию. Благодаря их решительным и грамотным действиям трагедии удалось избежать", - сказала Волк. Пострадавший мужчина госпитализирован, добавила она. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

https://ria.ru/20230524/pozhar-1873836256.html

https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873786314.html

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происшествия, москва, россия, ирина волк, московский метрополитен