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В Москве полицейский и очевидец спасли упавшего на пути метро мужчину - РИА Новости, 24.05.2023
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15:09 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/metro-1873877432.html
В Москве полицейский и очевидец спасли упавшего на пути метро мужчину
В Москве полицейский и очевидец спасли упавшего на пути метро мужчину - РИА Новости, 24.05.2023
В Москве полицейский и очевидец спасли упавшего на пути метро мужчину
Полицейский и неравнодушный очевидец спасли жизнь мужчине, который упал с платформы московского метро: оба спрыгнули на пути и, уложив пострадавшего между... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:09
2023-05-24T15:09
происшествия
москва
россия
ирина волк
московский метрополитен
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полицейский и неравнодушный очевидец спасли жизнь мужчине, который упал с платформы московского метро: оба спрыгнули на пути и, уложив пострадавшего между рельсами, подали сигнал машинисту прибывающего поезда, рассказала журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк в среду. По ее словам, инцидент произошел на станции метро "Белорусская" кольцевой линии московской подземки: 32-летний мужчина, потеряв равновесие, упал с платформы и получил травмы. "Старший сержант полиции Дмитрий Качур и другой очевидец произошедшего, 25-летний мужчина, среагировали мгновенно. Спрыгнув с платформы, они уложили мужчину между рельсами и стали подавать знаки об экстренной остановке машинисту электропоезда, который в этот момент прибывал на станцию. Благодаря их решительным и грамотным действиям трагедии удалось избежать", - сказала Волк. Пострадавший мужчина госпитализирован, добавила она. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
https://ria.ru/20230524/pozhar-1873836256.html
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происшествия, москва, россия, ирина волк, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк, Московский метрополитен
В Москве полицейский и очевидец спасли упавшего на пути метро мужчину

В метро Москвы полицейский с очевидцем спрыгнули на пути для спасения упавшего мужчины

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПеррон станции "Белорусская" Московского метрополитена
Перрон станции Белорусская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Перрон станции "Белорусская" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Полицейский и неравнодушный очевидец спасли жизнь мужчине, который упал с платформы московского метро: оба спрыгнули на пути и, уложив пострадавшего между рельсами, подали сигнал машинисту прибывающего поезда, рассказала журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк в среду.
По ее словам, инцидент произошел на станции метро "Белорусская" кольцевой линии московской подземки: 32-летний мужчина, потеряв равновесие, упал с платформы и получил травмы.
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"Старший сержант полиции Дмитрий Качур и другой очевидец произошедшего, 25-летний мужчина, среагировали мгновенно. Спрыгнув с платформы, они уложили мужчину между рельсами и стали подавать знаки об экстренной остановке машинисту электропоезда, который в этот момент прибывал на станцию. Благодаря их решительным и грамотным действиям трагедии удалось избежать", - сказала Волк.
Пострадавший мужчина госпитализирован, добавила она. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.
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ПроисшествияМоскваРоссияИрина ВолкМосковский метрополитен
 
 
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