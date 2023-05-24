https://ria.ru/20230524/mali-1873759626.html
Мали надеется на долгосрочную военную помощь от России, заявил посол
Мали надеется на долгосрочную военную помощь от России, заявил посол - РИА Новости, 24.05.2023
Мали надеется на долгосрочную военную помощь от России, заявил посол
Мали надеется на получение долгосрочной военной помощи со стороны России, заявил РИА Новости посол африканской республики в США Секу Берте. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T03:12
2023-05-24T03:12
2023-05-24T03:12
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Мали надеется на получение долгосрочной военной помощи со стороны России, заявил РИА Новости посол африканской республики в США Секу Берте. "Мы надеемся на это", - сообщил он на вопрос, рассчитывает ли Мали на то, что Россия останется стабильным партнером для долгосрочного предоставления военной помощи. Берте добавил, что Мали сталкивается с проблемой терроризма, которая уже унесла множество мирных жителей. "Россия очень помогает нам в поставках военного оборудования, необходимого для борьбы с терроризмом", - отметил глава дипломатической миссии Мали, подчеркнув, что его страна благодарна за это РФ. Он также признал, что отношения России и Африки основаны принципах "взаимного уважения и понимания".
https://ria.ru/20230524/mali-1873758804.html
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в мире, мали, россия, сша
В мире, Мали, Россия, США
Мали надеется на долгосрочную военную помощь от России, заявил посол
Посол Мали в США: Бамако надеется на долгосрочную военную помощь со стороны России