https://ria.ru/20230524/gruziya-1873806156.html
Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным
Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным - РИА Новости, 24.05.2023
Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным
Запуск авиасообщения между Грузией и Россией является естественным процессом, это часть торгово-экономических отношений между двумя странами, заявил в среду на... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:10
2023-05-24T11:10
2023-05-24T11:10
грузия
россия
ираклий гарибашвили
в мире
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ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Запуск авиасообщения между Грузией и Россией является естественным процессом, это часть торгово-экономических отношений между двумя странами, заявил в среду на Катарском экономическом форуме премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "Наличие рейсов между Грузией и Россией - это естественно, у нас сохраняются торгово-экономические отношения, авиасообщение - часть этих отношений", - отметил Гарибашвили. Кроме того, возобновление полетов между двумя странами, по его словам, важно для миллиона этнических грузин, проживающих в России. Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, россия, ираклий гарибашвили, в мире
Грузия, Россия, Ираклий Гарибашвили, В мире
Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным
Премьер Гарибашвили назвал возобновление полетов между Россией и Грузией естественным
ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Запуск авиасообщения между Грузией и Россией является естественным процессом, это часть торгово-экономических отношений между двумя странами, заявил в среду на Катарском экономическом форуме премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«
"Наличие рейсов между Грузией и Россией - это естественно, у нас сохраняются торгово-экономические отношения, авиасообщение - часть этих отношений", - отметил Гарибашвили.
Кроме того, возобновление полетов между двумя странами, по его словам, важно для миллиона этнических грузин, проживающих в России.
Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Страна выученных уроков: Грузия получила "безвиз"