https://ria.ru/20230524/gruziya-1873806156.html

Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным

Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным - РИА Новости, 24.05.2023

Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным

Запуск авиасообщения между Грузией и Россией является естественным процессом, это часть торгово-экономических отношений между двумя странами, заявил в среду на... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:10

2023-05-24T11:10

2023-05-24T11:10

грузия

россия

ираклий гарибашвили

в мире

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ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Запуск авиасообщения между Грузией и Россией является естественным процессом, это часть торгово-экономических отношений между двумя странами, заявил в среду на Катарском экономическом форуме премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "Наличие рейсов между Грузией и Россией - это естественно, у нас сохраняются торгово-экономические отношения, авиасообщение - часть этих отношений", - отметил Гарибашвили. Кроме того, возобновление полетов между двумя странами, по его словам, важно для миллиона этнических грузин, проживающих в России. Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

https://ria.ru/20230511/bezviz-1870904424.html

грузия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грузия, россия, ираклий гарибашвили, в мире