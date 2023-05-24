Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/gruziya-1873806156.html
Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным
Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным - РИА Новости, 24.05.2023
Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным
Запуск авиасообщения между Грузией и Россией является естественным процессом, это часть торгово-экономических отношений между двумя странами, заявил в среду на... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:10
2023-05-24T11:10
грузия
россия
ираклий гарибашвили
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873086886_0:0:1348:759_1920x0_80_0_0_945e64ab293aee3034983aa4c0d4f186.jpg
ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Запуск авиасообщения между Грузией и Россией является естественным процессом, это часть торгово-экономических отношений между двумя странами, заявил в среду на Катарском экономическом форуме премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "Наличие рейсов между Грузией и Россией - это естественно, у нас сохраняются торгово-экономические отношения, авиасообщение - часть этих отношений", - отметил Гарибашвили. Кроме того, возобновление полетов между двумя странами, по его словам, важно для миллиона этнических грузин, проживающих в России. Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
https://ria.ru/20230511/bezviz-1870904424.html
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/14/1873085699_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aff9abe23ceaaa56cc9083cdacec3e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, россия, ираклий гарибашвили, в мире
Грузия, Россия, Ираклий Гарибашвили, В мире
Премьер Грузии назвал возобновление авиасообщения с Россией естественным

Премьер Гарибашвили назвал возобновление полетов между Россией и Грузией естественным

© Фото : Georgian AirwaysСамолет авиакомпании Georgian Airways
Самолет авиакомпании Georgian Airways - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : Georgian Airways
Самолет авиакомпании Georgian Airways. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Запуск авиасообщения между Грузией и Россией является естественным процессом, это часть торгово-экономических отношений между двумя странами, заявил в среду на Катарском экономическом форуме премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«
"Наличие рейсов между Грузией и Россией - это естественно, у нас сохраняются торгово-экономические отношения, авиасообщение - часть этих отношений", - отметил Гарибашвили.
Кроме того, возобновление полетов между двумя странами, по его словам, важно для миллиона этнических грузин, проживающих в России.
Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Государственные флаги Грузии украшают мост через реку Кура - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Страна выученных уроков: Грузия получила "безвиз"
11 мая, 08:00
 
ГрузияРоссияИраклий ГарибашвилиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала