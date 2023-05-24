https://ria.ru/20230524/diversanty-1873866426.html

Кремль сделает выводы о западной технике диверсантов в Белгородской области

Кремль сделает выводы о западной технике диверсантов в Белгородской области - РИА Новости, 24.05.2023

Кремль сделает выводы о западной технике диверсантов в Белгородской области

Все больше военной техники поступает Украине от Запада, не секрет, что она используется против российских военных, с каждым днем вовлеченность западных стран в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:21

2023-05-24T14:21

2023-05-24T14:21

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все больше военной техники поступает Украине от Запада, не секрет, что она используется против российских военных, с каждым днем вовлеченность западных стран в этот конфликт растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и отметил, что российская сторона делает по этим фактам соответствующие выводы. Ранее Минобороны России опубликовало видео с последствиями уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области. На кадрах видны несколько сгоревших бронемашин, а также американские броневики Humvee, частично провалившиеся в воронки от разорвавшихся боеприпасов. "Для нас не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение вооруженных сил Украины, киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных. И для нас не секрет, что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность этих стран Запада в этот конфликт, мы делаем соответствующие выводы", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов об оценках Кремля военной техники, использованной украинскими диверсантами в Белгородской области. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

россия

украина

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Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области 2023-05-24T14:21 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белгородская область, россия, украина, дмитрий песков