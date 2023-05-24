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Кремль сделает выводы о западной технике диверсантов в Белгородской области - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/diversanty-1873866426.html
Кремль сделает выводы о западной технике диверсантов в Белгородской области
Кремль сделает выводы о западной технике диверсантов в Белгородской области - РИА Новости, 24.05.2023
Кремль сделает выводы о западной технике диверсантов в Белгородской области
Все больше военной техники поступает Украине от Запада, не секрет, что она используется против российских военных, с каждым днем вовлеченность западных стран в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:21
2023-05-24T14:21
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все больше военной техники поступает Украине от Запада, не секрет, что она используется против российских военных, с каждым днем вовлеченность западных стран в этот конфликт растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и отметил, что российская сторона делает по этим фактам соответствующие выводы. Ранее Минобороны России опубликовало видео с последствиями уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области. На кадрах видны несколько сгоревших бронемашин, а также американские броневики Humvee, частично провалившиеся в воронки от разорвавшихся боеприпасов. "Для нас не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение вооруженных сил Украины, киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных. И для нас не секрет, что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность этих стран Запада в этот конфликт, мы делаем соответствующие выводы", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов об оценках Кремля военной техники, использованной украинскими диверсантами в Белгородской области. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.
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белгородская область
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Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области
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безопасность, белгородская область, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Кремль сделает выводы о западной технике диверсантов в Белгородской области

Песков: киевский режим использовал западную технику для диверсии в Белгородской области

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Все больше военной техники поступает Украине от Запада, не секрет, что она используется против российских военных, с каждым днем вовлеченность западных стран в этот конфликт растет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и отметил, что российская сторона делает по этим фактам соответствующие выводы.
Ранее Минобороны России опубликовало видео с последствиями уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области. На кадрах видны несколько сгоревших бронемашин, а также американские броневики Humvee, частично провалившиеся в воронки от разорвавшихся боеприпасов.
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«
"Для нас не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение вооруженных сил Украины, киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных. И для нас не секрет, что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность этих стран Запада в этот конфликт, мы делаем соответствующие выводы", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов об оценках Кремля военной техники, использованной украинскими диверсантами в Белгородской области.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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