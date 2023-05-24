https://ria.ru/20230524/diplomatiya-1873909544.html
Москва всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Путин
Москва всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2023
Москва всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Путин
Россия всегда добросовестно подходит к взаимодействию с другими странами, строго выполняет взятые на себя обязательства в полном объеме и в срок, заявил... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:15
2023-05-24T17:15
2023-05-24T17:22
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евразийский экономический союз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия всегда добросовестно подходит к взаимодействию с другими странами, строго выполняет взятые на себя обязательства в полном объеме и в срок, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами. И мы выполняем в полном объеме - хочу это подчеркнуть - и в срок договоренности, принятые в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.Он добавил, что Россия вообще в целом всегда выполняет свои договоренности в полном объеме.РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.
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москва, в мире, россия, владимир путин, евразийский экономический союз
Москва, В мире, Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз
Москва всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Путин
Путин: Россия ответственно подходит к обязательствам и взаимодействию с другими странами