https://ria.ru/20230524/diplomatiya-1873909544.html

Москва всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Путин

Москва всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Путин - РИА Новости, 24.05.2023

Москва всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Путин

Россия всегда добросовестно подходит к взаимодействию с другими странами, строго выполняет взятые на себя обязательства в полном объеме и в срок, заявил... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:15

2023-05-24T17:15

2023-05-24T17:22

москва

в мире

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия всегда добросовестно подходит к взаимодействию с другими странами, строго выполняет взятые на себя обязательства в полном объеме и в срок, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия всегда ответственно и добросовестно подходит к взаимодействию со всеми странами. И мы выполняем в полном объеме - хочу это подчеркнуть - и в срок договоренности, принятые в рамках Евразийского экономического союза", - сказал Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.Он добавил, что Россия вообще в целом всегда выполняет свои договоренности в полном объеме.РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

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москва, в мире, россия, владимир путин, евразийский экономический союз