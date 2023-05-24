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Депутаты России и Беларуси обсудили информационную безопасность и оборону - РИА Новости, 24.05.2023
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:16 24.05.2023 (обновлено: 17:45 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/deputaty-1873910126.html
Депутаты России и Беларуси обсудили информационную безопасность и оборону
Депутаты России и Беларуси обсудили информационную безопасность и оборону - РИА Новости, 24.05.2023
Депутаты России и Беларуси обсудили информационную безопасность и оборону
Заседание Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне провели депутаты Парламентского Собрания Союзного государства в Гомеле, сообщает... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:16
2023-05-24T17:45
парламентское собрание союза беларуси и россии
олег белоконев
белоруссия
россия
гомель
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МОСКВА, 24 мая — РИА новости. Заседание Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне провели депутаты Парламентского Собрания Союзного государства в Гомеле, сообщает Sputnik.by.В торжественном зале приемов Дворца Румянцевых-Паскевичей на заседании комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне собралось 27 участников. Это и депутаты, и представители министерств обороны двух стран, и специалисты в сфере здравоохранения и образования.С приветственным словом к участникам заседания обратился председатель комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне Олег Белоконев."Нам предстоит рассмотреть несколько вопросов, в том числе о ходе подготовки совместного предложения о разработке программы Союзного государства, совершенствования системы защиты информационных ресурсов России и Беларуси в современных условиях", – отметил он.Особое внимание обратили на реализацию проекта программы Союзного государства "Приоритет", направленного на разработку системы защиты информационных ресурсов для отражения кибератак. Планируемый срок реализации ее – 2014–2028 годы.Основная цель программы – совместное усовершенствование информационной безопасности двух стран. На данный момент подготовлен ее проект, который направлен на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти РФ. На стадии согласования он получил одобрение МИД и Минобороны России. После его утверждения специалисты приступят к разработке самой программы защиты.Белоконев поинтересовался, насколько безопасным будет новое программное обеспечение, если его поставить на западное "железо"."Федеральная служба безопасности постоянно проводит совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзных государств с 1999 года. Каждая новая программа формируется с учетом актуальных вызовов и угроз в информационной сфере. В связи с активностью разведывательной деятельности иностранных государств увеличивается и количество компьютерных атак. Мы реагируем на вызовы и совершенствуем технологии, чтобы предотвратить угрозы с целью нанесения ущерба суверенитету, политической и социальной стабильности России и Беларуси. Особое внимание уделяется обеспечению защиты информации критической инфраструктуры стран", – проинформировали председателя комиссии."И все-таки скажите, на какой платформе планируете работать?" – уточнил Белоконев.На это ему ответили, что в настоящее время решается вопрос, какую из отечественных разработок использовать, возможно, на базе существующего отечественного сервера будет создан новый с усиленными мерами защиты."Я интересуюсь, потому что сделаем программное обеспечение, напишем хорошую программу, поставим на западные процессоры и где гарантии безопасности? Нужно свое "железо" производить", – предложил председатель комиссии и попросил подключится к решению вопроса российских коллег, у которых есть опыт и ресурсы, чтобы комплексно подойти к делу.Поговорили и о ходе подготовки военно-патриотической смены учащихся суворовских военных и кадетских училищ Союзного государства. На организацию и проведение отдыха в детском центре "Орленок" из бюджетного Союзного государства планируется выделить 36,5 миллиона российских рублей. Участниками смены станут 381 учащийся суворовских военных и кадетских училищ и из разных областей и регионов Беларуси и России.Впервые в этом году будет реализован проект "Историко-правовая смена "Будущее правопорядка" при участии детей из семей сотрудников органов внутренних дел России и Беларуси. От республики не только оздоровиться, но и получить новые знания в "Орленок" осенью едут 35 детей, от России – 65.В первую очередь это семьи с детьми погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников внутренних дел, сироты, дети из семей сотрудников органов внутренних дел, имеющих статус многодетных. Инициатором проекта выступают министерства внутренних дел РФ и Беларуси. На организацию и проведение мероприятия из союзного бюджета планируется выделить 9,3 миллиона российских рублей.
https://ria.ru/20230407/cpetssluzhby-1863757700.html
https://ria.ru/20230524/informbezopasnost-1873865925.html
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олег белоконев, белоруссия, россия, гомель
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Олег Белоконев, Белоруссия, Россия, Гомель

Депутаты России и Беларуси обсудили информационную безопасность и оборону

© Sputnik / Татьяна ФедоренкоКомиссия Парламентского собрания по безопасности и обороне
Комиссия Парламентского собрания по безопасности и обороне - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Sputnik / Татьяна Федоренко
Комиссия Парламентского собрания по безопасности и обороне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА новости. Заседание Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне провели депутаты Парламентского Собрания Союзного государства в Гомеле, сообщает Sputnik.by.
В торжественном зале приемов Дворца Румянцевых-Паскевичей на заседании комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне собралось 27 участников. Это и депутаты, и представители министерств обороны двух стран, и специалисты в сфере здравоохранения и образования.
С приветственным словом к участникам заседания обратился председатель комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне Олег Белоконев.
«
"Нам предстоит рассмотреть несколько вопросов, в том числе о ходе подготовки совместного предложения о разработке программы Союзного государства, совершенствования системы защиты информационных ресурсов России и Беларуси в современных условиях", – отметил он.
Особое внимание обратили на реализацию проекта программы Союзного государства "Приоритет", направленного на разработку системы защиты информационных ресурсов для отражения кибератак. Планируемый срок реализации ее – 2014–2028 годы.
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Основная цель программы – совместное усовершенствование информационной безопасности двух стран. На данный момент подготовлен ее проект, который направлен на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти РФ. На стадии согласования он получил одобрение МИД и Минобороны России. После его утверждения специалисты приступят к разработке самой программы защиты.
Белоконев поинтересовался, насколько безопасным будет новое программное обеспечение, если его поставить на западное "железо".
«
"Федеральная служба безопасности постоянно проводит совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзных государств с 1999 года. Каждая новая программа формируется с учетом актуальных вызовов и угроз в информационной сфере. В связи с активностью разведывательной деятельности иностранных государств увеличивается и количество компьютерных атак. Мы реагируем на вызовы и совершенствуем технологии, чтобы предотвратить угрозы с целью нанесения ущерба суверенитету, политической и социальной стабильности России и Беларуси. Особое внимание уделяется обеспечению защиты информации критической инфраструктуры стран", – проинформировали председателя комиссии.
"И все-таки скажите, на какой платформе планируете работать?" – уточнил Белоконев.
На это ему ответили, что в настоящее время решается вопрос, какую из отечественных разработок использовать, возможно, на базе существующего отечественного сервера будет создан новый с усиленными мерами защиты.
«
"Я интересуюсь, потому что сделаем программное обеспечение, напишем хорошую программу, поставим на западные процессоры и где гарантии безопасности? Нужно свое "железо" производить", – предложил председатель комиссии и попросил подключится к решению вопроса российских коллег, у которых есть опыт и ресурсы, чтобы комплексно подойти к делу.
Поговорили и о ходе подготовки военно-патриотической смены учащихся суворовских военных и кадетских училищ Союзного государства. На организацию и проведение отдыха в детском центре "Орленок" из бюджетного Союзного государства планируется выделить 36,5 миллиона российских рублей. Участниками смены станут 381 учащийся суворовских военных и кадетских училищ и из разных областей и регионов Беларуси и России.
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Вчера, 14:26
Впервые в этом году будет реализован проект "Историко-правовая смена "Будущее правопорядка" при участии детей из семей сотрудников органов внутренних дел России и Беларуси. От республики не только оздоровиться, но и получить новые знания в "Орленок" осенью едут 35 детей, от России – 65.
В первую очередь это семьи с детьми погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников внутренних дел, сироты, дети из семей сотрудников органов внутренних дел, имеющих статус многодетных. Инициатором проекта выступают министерства внутренних дел РФ и Беларуси. На организацию и проведение мероприятия из союзного бюджета планируется выделить 9,3 миллиона российских рублей.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииОлег БелоконевБелоруссияРоссияГомель
 
 
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