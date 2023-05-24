https://ria.ru/20230524/deputaty-1873910126.html

Депутаты России и Беларуси обсудили информационную безопасность и оборону

Депутаты России и Беларуси обсудили информационную безопасность и оборону - РИА Новости, 24.05.2023

Депутаты России и Беларуси обсудили информационную безопасность и оборону

Заседание Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне провели депутаты Парламентского Собрания Союзного государства в Гомеле, сообщает... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:16

2023-05-24T17:16

2023-05-24T17:45

парламентское собрание союза беларуси и россии

олег белоконев

белоруссия

россия

гомель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873917426_0:32:1068:633_1920x0_80_0_0_2e3e3f74c10e4055c454a726a153560c.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА новости. Заседание Комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне провели депутаты Парламентского Собрания Союзного государства в Гомеле, сообщает Sputnik.by.В торжественном зале приемов Дворца Румянцевых-Паскевичей на заседании комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне собралось 27 участников. Это и депутаты, и представители министерств обороны двух стран, и специалисты в сфере здравоохранения и образования.С приветственным словом к участникам заседания обратился председатель комиссии Парламентского собрания по безопасности и обороне Олег Белоконев."Нам предстоит рассмотреть несколько вопросов, в том числе о ходе подготовки совместного предложения о разработке программы Союзного государства, совершенствования системы защиты информационных ресурсов России и Беларуси в современных условиях", – отметил он.Особое внимание обратили на реализацию проекта программы Союзного государства "Приоритет", направленного на разработку системы защиты информационных ресурсов для отражения кибератак. Планируемый срок реализации ее – 2014–2028 годы.Основная цель программы – совместное усовершенствование информационной безопасности двух стран. На данный момент подготовлен ее проект, который направлен на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти РФ. На стадии согласования он получил одобрение МИД и Минобороны России. После его утверждения специалисты приступят к разработке самой программы защиты.Белоконев поинтересовался, насколько безопасным будет новое программное обеспечение, если его поставить на западное "железо"."Федеральная служба безопасности постоянно проводит совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзных государств с 1999 года. Каждая новая программа формируется с учетом актуальных вызовов и угроз в информационной сфере. В связи с активностью разведывательной деятельности иностранных государств увеличивается и количество компьютерных атак. Мы реагируем на вызовы и совершенствуем технологии, чтобы предотвратить угрозы с целью нанесения ущерба суверенитету, политической и социальной стабильности России и Беларуси. Особое внимание уделяется обеспечению защиты информации критической инфраструктуры стран", – проинформировали председателя комиссии."И все-таки скажите, на какой платформе планируете работать?" – уточнил Белоконев.На это ему ответили, что в настоящее время решается вопрос, какую из отечественных разработок использовать, возможно, на базе существующего отечественного сервера будет создан новый с усиленными мерами защиты."Я интересуюсь, потому что сделаем программное обеспечение, напишем хорошую программу, поставим на западные процессоры и где гарантии безопасности? Нужно свое "железо" производить", – предложил председатель комиссии и попросил подключится к решению вопроса российских коллег, у которых есть опыт и ресурсы, чтобы комплексно подойти к делу.Поговорили и о ходе подготовки военно-патриотической смены учащихся суворовских военных и кадетских училищ Союзного государства. На организацию и проведение отдыха в детском центре "Орленок" из бюджетного Союзного государства планируется выделить 36,5 миллиона российских рублей. Участниками смены станут 381 учащийся суворовских военных и кадетских училищ и из разных областей и регионов Беларуси и России.Впервые в этом году будет реализован проект "Историко-правовая смена "Будущее правопорядка" при участии детей из семей сотрудников органов внутренних дел России и Беларуси. От республики не только оздоровиться, но и получить новые знания в "Орленок" осенью едут 35 детей, от России – 65.В первую очередь это семьи с детьми погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников внутренних дел, сироты, дети из семей сотрудников органов внутренних дел, имеющих статус многодетных. Инициатором проекта выступают министерства внутренних дел РФ и Беларуси. На организацию и проведение мероприятия из союзного бюджета планируется выделить 9,3 миллиона российских рублей.

https://ria.ru/20230407/cpetssluzhby-1863757700.html

https://ria.ru/20230524/informbezopasnost-1873865925.html

белоруссия

россия

гомель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

олег белоконев, белоруссия, россия, гомель