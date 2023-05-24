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В Польше подтвердили данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2023
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12:41 24.05.2023 (обновлено: 15:04 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/belorussiya-1873839653.html
В Польше подтвердили данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии
В Польше подтвердили данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2023
В Польше подтвердили данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии
Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем, заявил бывший заместитель министра национальной обороны... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:41
2023-05-24T15:04
в мире
белоруссия
польша
вальдемар скшипчак
александр лукашенко
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ВАРШАВА, 24 мая — РИА Новости. Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем, заявил бывший заместитель министра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat.Таким образом, он подтвердил слова белорусского президента Александра Лукашенко о подобных планах Запада. &quot;Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет&quot;, — сказал Скшипчак.Он уточнил, что речь идет именно о войсковой операции. "Нужно быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко", — сказал генерал. Ранее Лукашенко заявил, что Запад планирует вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. По его словам, "полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии". Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение. По мнению Скшипчака, "восстание" могут подхватить белорусы, которые в настоящее время принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. &quot;Они отправятся в Белоруссию. Я надеюсь, что это вызовет восстание в Белоруссии, этого Лукашенко боится&quot;, — сказал Скшипчак.По его словам, Польша будет содействовать вооруженным формированиям, которые могут выступить против белорусских властей, так, как они в настоящее время помогают украинским войскам. "Нужно быть готовым поддержать те войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам", — сказал генерал. Также в случае обострения ситуации в Белоруссии Скшипчак опасается большого количества беженцев, направляющихся в Польшу. "Если это восстание произойдет, то, безусловно, будет исход белорусов в Польшу, и к этому нужно быть готовым", — сказал он.
https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870658242.html
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в мире, белоруссия, польша, вальдемар скшипчак, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Польша, Вальдемар Скшипчак, Александр Лукашенко
В Польше подтвердили данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии

Польский генерал Скшипчак сообщил о подготовке Варшавы к военному перевороту в Белоруссии

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 мая — РИА Новости. Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем, заявил бывший заместитель министра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat.
Таким образом, он подтвердил слова белорусского президента Александра Лукашенко о подобных планах Запада.
«

"Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет", — сказал Скшипчак.

Он уточнил, что речь идет именно о войсковой операции. "Нужно быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко", — сказал генерал.
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Ранее Лукашенко заявил, что Запад планирует вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. По его словам, "полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии". Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение.
По мнению Скшипчака, "восстание" могут подхватить белорусы, которые в настоящее время принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.
«

"Они отправятся в Белоруссию. Я надеюсь, что это вызовет восстание в Белоруссии, этого Лукашенко боится", — сказал Скшипчак.

По его словам, Польша будет содействовать вооруженным формированиям, которые могут выступить против белорусских властей, так, как они в настоящее время помогают украинским войскам. "Нужно быть готовым поддержать те войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам", — сказал генерал.
Также в случае обострения ситуации в Белоруссии Скшипчак опасается большого количества беженцев, направляющихся в Польшу. "Если это восстание произойдет, то, безусловно, будет исход белорусов в Польшу, и к этому нужно быть готовым", — сказал он.
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В миреБелоруссияПольшаВальдемар СкшипчакАлександр Лукашенко
 
 
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