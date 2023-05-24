https://ria.ru/20230524/belorussiya-1873839653.html

В Польше подтвердили данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии

В Польше подтвердили данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2023

В Польше подтвердили данные о подготовке Западом переворота в Белоруссии

Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем, заявил бывший заместитель министра национальной обороны... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:41

2023-05-24T12:41

2023-05-24T15:04

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белоруссия

польша

вальдемар скшипчак

александр лукашенко

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ВАРШАВА, 24 мая — РИА Новости. Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем, заявил бывший заместитель министра национальной обороны республики генерал Вальдемар Скшипчак в эфире телеканала Polsat.Таким образом, он подтвердил слова белорусского президента Александра Лукашенко о подобных планах Запада. "Мы готовимся к восстанию в Белоруссии, потому что оно произойдет", — сказал Скшипчак.Он уточнил, что речь идет именно о войсковой операции. "Нужно быть готовыми поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко", — сказал генерал. Ранее Лукашенко заявил, что Запад планирует вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. По его словам, "полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии". Президент отмечал, что Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение. По мнению Скшипчака, "восстание" могут подхватить белорусы, которые в настоящее время принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. "Они отправятся в Белоруссию. Я надеюсь, что это вызовет восстание в Белоруссии, этого Лукашенко боится", — сказал Скшипчак.По его словам, Польша будет содействовать вооруженным формированиям, которые могут выступить против белорусских властей, так, как они в настоящее время помогают украинским войскам. "Нужно быть готовым поддержать те войска, которые будут вести операцию против Лукашенко. У нас есть причины помогать им, как мы помогаем украинцам", — сказал генерал. Также в случае обострения ситуации в Белоруссии Скшипчак опасается большого количества беженцев, направляющихся в Польшу. "Если это восстание произойдет, то, безусловно, будет исход белорусов в Польшу, и к этому нужно быть готовым", — сказал он.

https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870658242.html

https://ria.ru/20230514/aerostat-1871713923.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, польша, вальдемар скшипчак, александр лукашенко