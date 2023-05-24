Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин назвал дьявола "старым приятелем" Лондона и Вашингтона - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:18 24.05.2023 (обновлено: 11:42 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/anglosaksy-1873809934.html
Нарышкин назвал дьявола "старым приятелем" Лондона и Вашингтона
Нарышкин назвал дьявола "старым приятелем" Лондона и Вашингтона - РИА Новости, 24.05.2023
Нарышкин назвал дьявола "старым приятелем" Лондона и Вашингтона
США и Великобритании стоит оставить в покое Иран и заняться своими внутренними делами, а лучше - убраться к дьяволу, заявил директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:18
2023-05-24T11:42
в мире
сша
великобритания
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. США и Великобритании стоит оставить в покое Иран и заняться своими внутренними делами, а лучше - убраться к дьяволу, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности в Подмосковье. "Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами. А еще лучше убираться к их старому приятелю – к дьяволу", - отметил Нарышкин в связи с деятельностью США и Британии на Ближнем Востоке. По данным СВР, отметил Нарышкин, крайне болезненную реакцию в США и Британии вызывает достигнутое в марте при посредничестве Китая соглашение между Саудовской Аравией и Ираном. Он отметил, что в позитивных процессах в этом регионе Лондон и Вашингтон видят провал собственной многолетней политики по удушению Тегерана и угрозу своим стратегическим позициям. При этом, добавил Нарышкин, профильным англосаксонским структурам поставлена задача подрывать наметившийся диалог и дискредитировать посредническую роль Пекина. Следы этой деструктивной работы, указал он, уже хорошо заметны в мировом информационном пространстве, хотя глава СВР уверен, что "в новых геополитических реалиях семена сеятелей раздора не дадут всходов".По словам Нарышкина, страны западного меньшинства могли бы участвовать в обеспечении безопасности и процветания в мире, но не на правах гегемона, а в качестве центров многополярного мира наравне с другими игроками. "Боюсь только, что безумная гордыня западников наглухо закрыла для них такую возможность. Уместно вспомнить библейскую истину: "конец их будет по делам их". А это значит, что конец их будет печальным", - резюмировал директор СВР.
https://ria.ru/20230520/soyuz-1873049678.html
https://ria.ru/20230408/urok-1863817821.html
сша
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_64:0:2793:2047_1920x0_80_0_0_2a67c0b5cf8c94eb04dc9eef274734cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, великобритания, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, США, Великобритания, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин назвал дьявола "старым приятелем" Лондона и Вашингтона

Нарышкин призвал США и Великобританию убраться к старому приятелю — дьяволу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. США и Великобритании стоит оставить в покое Иран и заняться своими внутренними делами, а лучше - убраться к дьяволу, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности в Подмосковье.
«
"Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами. А еще лучше убираться к их старому приятелю – к дьяволу", - отметил Нарышкин в связи с деятельностью США и Британии на Ближнем Востоке.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Неестественный союз": Америка не хочет избавляться от иллюзий
20 мая, 08:00
По данным СВР, отметил Нарышкин, крайне болезненную реакцию в США и Британии вызывает достигнутое в марте при посредничестве Китая соглашение между Саудовской Аравией и Ираном. Он отметил, что в позитивных процессах в этом регионе Лондон и Вашингтон видят провал собственной многолетней политики по удушению Тегерана и угрозу своим стратегическим позициям.
При этом, добавил Нарышкин, профильным англосаксонским структурам поставлена задача подрывать наметившийся диалог и дискредитировать посредническую роль Пекина. Следы этой деструктивной работы, указал он, уже хорошо заметны в мировом информационном пространстве, хотя глава СВР уверен, что "в новых геополитических реалиях семена сеятелей раздора не дадут всходов".
По словам Нарышкина, страны западного меньшинства могли бы участвовать в обеспечении безопасности и процветания в мире, но не на правах гегемона, а в качестве центров многополярного мира наравне с другими игроками. "Боюсь только, что безумная гордыня западников наглухо закрыла для них такую возможность. Уместно вспомнить библейскую истину: "конец их будет по делам их". А это значит, что конец их будет печальным", - резюмировал директор СВР.
Портрет бывшего президента Косово Хашима Тачи на одном из домов в Приштине, 31 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Страшный урок для Зеленского. Кто уже играл его роль и чем все закончилось
8 апреля, 08:00
 
В миреСШАВеликобританияРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала