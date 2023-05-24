https://ria.ru/20230524/anglosaksy-1873809934.html

Нарышкин назвал дьявола "старым приятелем" Лондона и Вашингтона

Нарышкин назвал дьявола "старым приятелем" Лондона и Вашингтона - РИА Новости, 24.05.2023

Нарышкин назвал дьявола "старым приятелем" Лондона и Вашингтона

США и Великобритании стоит оставить в покое Иран и заняться своими внутренними делами, а лучше - убраться к дьяволу, заявил директор Службы внешней разведки РФ... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:18

2023-05-24T11:18

2023-05-24T11:42

в мире

сша

великобритания

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. США и Великобритании стоит оставить в покое Иран и заняться своими внутренними делами, а лучше - убраться к дьяволу, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности в Подмосковье. "Англосаксам можно посоветовать заняться своими внутренними гражданскими конфликтами. А еще лучше убираться к их старому приятелю – к дьяволу", - отметил Нарышкин в связи с деятельностью США и Британии на Ближнем Востоке. По данным СВР, отметил Нарышкин, крайне болезненную реакцию в США и Британии вызывает достигнутое в марте при посредничестве Китая соглашение между Саудовской Аравией и Ираном. Он отметил, что в позитивных процессах в этом регионе Лондон и Вашингтон видят провал собственной многолетней политики по удушению Тегерана и угрозу своим стратегическим позициям. При этом, добавил Нарышкин, профильным англосаксонским структурам поставлена задача подрывать наметившийся диалог и дискредитировать посредническую роль Пекина. Следы этой деструктивной работы, указал он, уже хорошо заметны в мировом информационном пространстве, хотя глава СВР уверен, что "в новых геополитических реалиях семена сеятелей раздора не дадут всходов".По словам Нарышкина, страны западного меньшинства могли бы участвовать в обеспечении безопасности и процветания в мире, но не на правах гегемона, а в качестве центров многополярного мира наравне с другими игроками. "Боюсь только, что безумная гордыня западников наглухо закрыла для них такую возможность. Уместно вспомнить библейскую истину: "конец их будет по делам их". А это значит, что конец их будет печальным", - резюмировал директор СВР.

https://ria.ru/20230520/soyuz-1873049678.html

https://ria.ru/20230408/urok-1863817821.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, великобритания, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)