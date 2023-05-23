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Зеленский заявил, что прибыл на передовую на Угледарском направлении - РИА Новости, 23.05.2023
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12:28 23.05.2023 (обновлено: 14:49 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873582210.html
Зеленский заявил, что прибыл на передовую на Угледарском направлении
Зеленский заявил, что прибыл на передовую на Угледарском направлении - РИА Новости, 23.05.2023
Зеленский заявил, что прибыл на передовую на Угледарском направлении
Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, что после возвращения с саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммита G7 во вторник посетил позиции украинских... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:28
2023-05-23T14:49
в мире
владимир зеленский
g7
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, что после возвращения с саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммита G7 во вторник посетил позиции украинских войск на Угледарском направлении. "Фронтовой участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ", — написал Зеленский. В офисе президента Украины уточнили, что он побывал на позициях на линии обороны Угледар — Марьинка. Почти на всех опубликованных Зеленским фотографиях он находится внутри помещения. На прошлой неделе украинский лидер посетил саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, после чего прибыл на саммит G7 в Японии. По информации издания EURACTIV, на оба саммита Зеленский прибыл на самолете, предоставленном правительством Франции.
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в мире, владимир зеленский, g7, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, G7, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил, что прибыл на передовую на Угледарском направлении

Зеленский заявил, что прибыл в зону боевых действий на Угледарском направлении

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, что после возвращения с саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммита G7 во вторник посетил позиции украинских войск на Угледарском направлении.
"Фронтовой участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ", — написал Зеленский.
В офисе президента Украины уточнили, что он побывал на позициях на линии обороны Угледар — Марьинка. Почти на всех опубликованных Зеленским фотографиях он находится внутри помещения.
На прошлой неделе украинский лидер посетил саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, после чего прибыл на саммит G7 в Японии. По информации издания EURACTIV, на оба саммита Зеленский прибыл на самолете, предоставленном правительством Франции.
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