https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873582210.html

Зеленский заявил, что прибыл на передовую на Угледарском направлении

Зеленский заявил, что прибыл на передовую на Угледарском направлении - РИА Новости, 23.05.2023

Зеленский заявил, что прибыл на передовую на Угледарском направлении

Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, что после возвращения с саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммита G7 во вторник посетил позиции украинских... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:28

2023-05-23T12:28

2023-05-23T14:49

в мире

владимир зеленский

g7

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, что после возвращения с саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) и саммита G7 во вторник посетил позиции украинских войск на Угледарском направлении. "Фронтовой участок. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ", — написал Зеленский. В офисе президента Украины уточнили, что он побывал на позициях на линии обороны Угледар — Марьинка. Почти на всех опубликованных Зеленским фотографиях он находится внутри помещения. На прошлой неделе украинский лидер посетил саммит Лиги арабских государств в Саудовской Аравии, после чего прибыл на саммит G7 в Японии. По информации издания EURACTIV, на оба саммита Зеленский прибыл на самолете, предоставленном правительством Франции.

https://ria.ru/20230523/zelenskiy-1873556135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир зеленский, g7, вооруженные силы украины