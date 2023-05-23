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Жителю Якутии дали срок за серию убийств и изнасилований 30-летней давности - РИА Новости, 23.05.2023
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11:58 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/ubiystva-1873572731.html
Жителю Якутии дали срок за серию убийств и изнасилований 30-летней давности
Жителю Якутии дали срок за серию убийств и изнасилований 30-летней давности - РИА Новости, 23.05.2023
Жителю Якутии дали срок за серию убийств и изнасилований 30-летней давности
Суд приговорил якутянина к 21 году колонии за серию убийств и изнасилований 30-летней давности, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:58
2023-05-23T11:58
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
убийство
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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Суд приговорил якутянина к 21 году колонии за серию убийств и изнасилований 30-летней давности, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. Ранее прокуратура Якутии сообщала, что преступника, уже отбывающего срок в колонии, будут вторично судить по новому делу – о серии убийств и изнасилований девочек и женщин, совершенной еще в 80-90-е годы. Погибшие долгое время числились как пропавшие без вести, при этом останки трех из них до сих пор не найдены. "Сегодня Ленским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя. В суде установлено, что мужчина в период 80-90-х годов совершал изнасилования и убийства, жертвами его преступлений стали 4 ребенка и 2 женщины, 5 из них были убиты. Обвиняемый ранее был осужден судом за совершение особо тяжкого преступления к 18 годам лишения свободы, в настоящее время отбывает наказание... Суд... приговорил подсудимого к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сообщили в СУСК.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), убийство
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Саха (Якутия), Убийство
Жителю Якутии дали срок за серию убийств и изнасилований 30-летней давности

Суд дал жителю Якутии 21 год колонии за серию убийств и изнасилований 30-летней давности

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Суд приговорил якутянина к 21 году колонии за серию убийств и изнасилований 30-летней давности, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
Ранее прокуратура Якутии сообщала, что преступника, уже отбывающего срок в колонии, будут вторично судить по новому делу – о серии убийств и изнасилований девочек и женщин, совершенной еще в 80-90-е годы. Погибшие долгое время числились как пропавшие без вести, при этом останки трех из них до сих пор не найдены.
"Сегодня Ленским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя. В суде установлено, что мужчина в период 80-90-х годов совершал изнасилования и убийства, жертвами его преступлений стали 4 ребенка и 2 женщины, 5 из них были убиты. Обвиняемый ранее был осужден судом за совершение особо тяжкого преступления к 18 годам лишения свободы, в настоящее время отбывает наказание... Суд... приговорил подсудимого к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сообщили в СУСК.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)Убийство
 
 
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