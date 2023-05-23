https://ria.ru/20230523/ubiystva-1873572731.html

Жителю Якутии дали срок за серию убийств и изнасилований 30-летней давности

Жителю Якутии дали срок за серию убийств и изнасилований 30-летней давности - РИА Новости, 23.05.2023

Жителю Якутии дали срок за серию убийств и изнасилований 30-летней давности

Суд приговорил якутянина к 21 году колонии за серию убийств и изнасилований 30-летней давности, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:58

2023-05-23T11:58

2023-05-23T11:58

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

убийство

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ЯКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Суд приговорил якутянина к 21 году колонии за серию убийств и изнасилований 30-летней давности, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике. Ранее прокуратура Якутии сообщала, что преступника, уже отбывающего срок в колонии, будут вторично судить по новому делу – о серии убийств и изнасилований девочек и женщин, совершенной еще в 80-90-е годы. Погибшие долгое время числились как пропавшие без вести, при этом останки трех из них до сих пор не найдены. "Сегодня Ленским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя. В суде установлено, что мужчина в период 80-90-х годов совершал изнасилования и убийства, жертвами его преступлений стали 4 ребенка и 2 женщины, 5 из них были убиты. Обвиняемый ранее был осужден судом за совершение особо тяжкого преступления к 18 годам лишения свободы, в настоящее время отбывает наказание... Суд... приговорил подсудимого к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20230303/obvinyaemyy-1855777498.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия), убийство