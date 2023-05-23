https://ria.ru/20230523/tovarooborot-1873499428.html
Вице-мэр Москвы Ефимов: товарооборот между столицей России и Китаем вырос
Вице-мэр Москвы Ефимов: товарооборот между столицей России и Китаем вырос - РИА Новости, 23.05.2023
Вице-мэр Москвы Ефимов: товарооборот между столицей России и Китаем вырос
Внешнеторговый оборот между Москвой и Китаем в прошлом году вырос на 16,4%, достигнув 75 миллиардов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:40
2023-05-23T15:40
2023-05-23T15:40
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Москвой и Китаем в прошлом году вырос на 16,4%, достигнув 75 миллиардов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Китай остается одним из основных торговых партнеров России, и Москвы, в частности. В 2022 году взаимная торговля между Москвой и КНР активно развивалась, и по итогам года ее оборот составил 75 миллиардов долларов. При этом Китай по итогам прошлого года поставил в российскую столицу товары на общую сумму 34 миллиарда долларов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что значительную долю китайских поставок составили сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, компьютерные блоки и другие подобные устройства. Также на столичный рынок поставлялась китайская пищевая продукция: рыба и морепродукты, пищевые добавки, корма для животных, овощи, фрукты и орехи.В свою очередь, Москва за указанный период отправила в Китай товары на сумму 41 миллиард долларов. Основу столичного экспорта составили механическое оборудование, оптика и приборы, медицинская техника. Также в Поднебесной пользовались спросом столичные пищевые продукты: кондитерские изделия, мороженое, напитки, мясная продукция, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221006/tovarooborot-1821977224.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, россия
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Россия
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Москвой и Китаем в прошлом году вырос на 16,4%, достигнув 75 миллиардов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Китай остается одним из основных торговых партнеров России, и Москвы, в частности. В 2022 году взаимная торговля между Москвой и КНР активно развивалась, и по итогам года ее оборот составил 75 миллиардов долларов. При этом Китай по итогам прошлого года поставил в российскую столицу товары на общую сумму 34 миллиарда долларов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он уточнил, что значительную долю китайских поставок составили сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, компьютерные блоки и другие подобные устройства. Также на столичный рынок поставлялась китайская пищевая продукция: рыба и морепродукты, пищевые добавки, корма для животных, овощи, фрукты и орехи.
В свою очередь, Москва за указанный период отправила в Китай
товары на сумму 41 миллиард долларов. Основу столичного экспорта составили механическое оборудование, оптика и приборы, медицинская техника. Также в Поднебесной пользовались спросом столичные пищевые продукты: кондитерские изделия, мороженое, напитки, мясная продукция, говорится в сообщении.
Владимир Ефимов: торговый оборот Москвы со странами Прикаспия вырос на 30%