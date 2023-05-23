https://ria.ru/20230523/tovarooborot-1873499428.html

Вице-мэр Москвы Ефимов: товарооборот между столицей России и Китаем вырос

Вице-мэр Москвы Ефимов: товарооборот между столицей России и Китаем вырос - РИА Новости, 23.05.2023

Вице-мэр Москвы Ефимов: товарооборот между столицей России и Китаем вырос

Внешнеторговый оборот между Москвой и Китаем в прошлом году вырос на 16,4%, достигнув 75 миллиардов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:40

2023-05-23T15:40

2023-05-23T15:40

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Внешнеторговый оборот между Москвой и Китаем в прошлом году вырос на 16,4%, достигнув 75 миллиардов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Китай остается одним из основных торговых партнеров России, и Москвы, в частности. В 2022 году взаимная торговля между Москвой и КНР активно развивалась, и по итогам года ее оборот составил 75 миллиардов долларов. При этом Китай по итогам прошлого года поставил в российскую столицу товары на общую сумму 34 миллиарда долларов", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что значительную долю китайских поставок составили сотовые телефоны, ноутбуки, планшеты, компьютерные блоки и другие подобные устройства. Также на столичный рынок поставлялась китайская пищевая продукция: рыба и морепродукты, пищевые добавки, корма для животных, овощи, фрукты и орехи.В свою очередь, Москва за указанный период отправила в Китай товары на сумму 41 миллиард долларов. Основу столичного экспорта составили механическое оборудование, оптика и приборы, медицинская техника. Также в Поднебесной пользовались спросом столичные пищевые продукты: кондитерские изделия, мороженое, напитки, мясная продукция, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221006/tovarooborot-1821977224.html

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Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, россия