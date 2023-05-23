https://ria.ru/20230523/prigovory-1873582779.html

Фадеев призвал отменить политические приговоры Киева жителям новых регионов

Фадеев призвал отменить политические приговоры Киева жителям новых регионов - РИА Новости, 23.05.2023

Фадеев призвал отменить политические приговоры Киева жителям новых регионов

Нужно аннулировать правовые последствия привлечения жителей новых регионов по политическим мотивам властями Украины, заявил глава Совета по правам человека при... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:29

2023-05-23T12:29

2023-05-23T12:29

россия

украина

киев

валерий фадеев

генеральная прокуратура рф

госдума рф

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нужно аннулировать правовые последствия привлечения жителей новых регионов по политическим мотивам властями Украины, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Еще одна тема о преследовании жителей новых регионов России по политическим мотивам. Необходимо аннулировать правовые последствия привлечения жителей новых регионов России к уголовной ответственности по политическим мотивам органами власти Украины", - сказал Фадеев на заседании Совета судей. Он отметил, что речь не идет о том, чтобы выпускать из мест лишения свободы реальных преступников, а речь о случаях, когда, например, учителя и воспитатели были осуждены украинскими властями за симпатию к России. "Для украинских властей они – преступники, для нас - нет", - добавил Фадеев. Также Фадеев прокомментировал предложение объявить амнистию парламентом и назвал его "неточным". "Генпрокуратура РФ и Верховный Суд РФ по поручению президента разработали законопроект о порядке применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства на новых территориях, который предусматривает возможность отмены в судебном порядке приговоров Украины, вынесенных по политическим мотивам. Законопроект находится в Госдуме, и мы его поддерживаем и рассчитываем на его скорейшее принятие", - заключил глава СПЧ.

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Екатерина Зайцева

россия, украина, киев, валерий фадеев, генеральная прокуратура рф, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество