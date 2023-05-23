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Фадеев призвал отменить политические приговоры Киева жителям новых регионов - РИА Новости, 23.05.2023
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12:29 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/prigovory-1873582779.html
Фадеев призвал отменить политические приговоры Киева жителям новых регионов
Фадеев призвал отменить политические приговоры Киева жителям новых регионов - РИА Новости, 23.05.2023
Фадеев призвал отменить политические приговоры Киева жителям новых регионов
Нужно аннулировать правовые последствия привлечения жителей новых регионов по политическим мотивам властями Украины, заявил глава Совета по правам человека при... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:29
2023-05-23T12:29
россия
украина
киев
валерий фадеев
генеральная прокуратура рф
госдума рф
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нужно аннулировать правовые последствия привлечения жителей новых регионов по политическим мотивам властями Украины, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. "Еще одна тема о преследовании жителей новых регионов России по политическим мотивам. Необходимо аннулировать правовые последствия привлечения жителей новых регионов России к уголовной ответственности по политическим мотивам органами власти Украины", - сказал Фадеев на заседании Совета судей. Он отметил, что речь не идет о том, чтобы выпускать из мест лишения свободы реальных преступников, а речь о случаях, когда, например, учителя и воспитатели были осуждены украинскими властями за симпатию к России. "Для украинских властей они – преступники, для нас - нет", - добавил Фадеев. Также Фадеев прокомментировал предложение объявить амнистию парламентом и назвал его "неточным". "Генпрокуратура РФ и Верховный Суд РФ по поручению президента разработали законопроект о порядке применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства на новых территориях, который предусматривает возможность отмены в судебном порядке приговоров Украины, вынесенных по политическим мотивам. Законопроект находится в Госдуме, и мы его поддерживаем и рассчитываем на его скорейшее принятие", - заключил глава СПЧ.
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россия, украина, киев, валерий фадеев, генеральная прокуратура рф, госдума рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество
Россия, Украина, Киев, Валерий Фадеев, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Общество
Фадеев призвал отменить политические приговоры Киева жителям новых регионов

Фадеев призвал отменить приговоры Киева жителям новых регионов по политическим мотивам

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Нужно аннулировать правовые последствия привлечения жителей новых регионов по политическим мотивам властями Украины, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Еще одна тема о преследовании жителей новых регионов России по политическим мотивам. Необходимо аннулировать правовые последствия привлечения жителей новых регионов России к уголовной ответственности по политическим мотивам органами власти Украины", - сказал Фадеев на заседании Совета судей.
Он отметил, что речь не идет о том, чтобы выпускать из мест лишения свободы реальных преступников, а речь о случаях, когда, например, учителя и воспитатели были осуждены украинскими властями за симпатию к России. "Для украинских властей они – преступники, для нас - нет", - добавил Фадеев.
Также Фадеев прокомментировал предложение объявить амнистию парламентом и назвал его "неточным".
"Генпрокуратура РФ и Верховный Суд РФ по поручению президента разработали законопроект о порядке применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства на новых территориях, который предусматривает возможность отмены в судебном порядке приговоров Украины, вынесенных по политическим мотивам. Законопроект находится в Госдуме, и мы его поддерживаем и рассчитываем на его скорейшее принятие", - заключил глава СПЧ.
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РоссияУкраинаКиевВалерий ФадеевГенеральная прокуратура РФГосдума РФСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Общество
 
 
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