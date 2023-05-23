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Мирный житель погиб после нападения украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
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18:47 23.05.2023 (обновлено: 20:14 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/pogibshiy-1873717816.html
Мирный житель погиб после нападения украинской ДРГ в Белгородской области
Мирный житель погиб после нападения украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
Мирный житель погиб после нападения украинской ДРГ в Белгородской области
Один мирный житель погиб при атаке украинских диверсантов на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:47
2023-05-23T20:14
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Один мирный житель погиб при атаке украинских диверсантов на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "К большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким. Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается", — написал он.Накануне вечером в Белгородской области ввели режим КТО после того, как на территорию Грайворонского городского округа вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение дня боевики ВСУ обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации Гладкова, пострадали 13 человек.Во вторник Минобороны заявило, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html
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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Украина
Мирный житель погиб после нападения украинской ДРГ в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о гибели мирного жителя села Козинка при атаке ДРГ

© Фото : Настоящий Гладков / TelegramСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Ситуация в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Один мирный житель погиб при атаке украинских диверсантов на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"К большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким. Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается", — написал он.
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22 мая, 23:10
Накануне вечером в Белгородской области ввели режим КТО после того, как на территорию Грайворонского городского округа вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение дня боевики ВСУ обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации Гладкова, пострадали 13 человек.
Во вторник Минобороны заявило, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Украина
 
 
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