https://ria.ru/20230523/pogibshiy-1873717816.html

Мирный житель погиб после нападения украинской ДРГ в Белгородской области

Мирный житель погиб после нападения украинской ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023

Мирный житель погиб после нападения украинской ДРГ в Белгородской области

Один мирный житель погиб при атаке украинских диверсантов на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:47

2023-05-23T18:47

2023-05-23T20:14

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873732899_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_85806ff1924a443651a8590b33958c20.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Один мирный житель погиб при атаке украинских диверсантов на территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "К большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким. Знаю, что его супруга находится с ранениями в нашей больнице, вся необходимая помощь ей оказывается", — написал он.Накануне вечером в Белгородской области ввели режим КТО после того, как на территорию Грайворонского городского округа вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение дня боевики ВСУ обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. По информации Гладкова, пострадали 13 человек.Во вторник Минобороны заявило, что благодаря совместным действиям авиации, артиллерии и подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а их остатки отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего уничтожено более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

https://ria.ru/20230523/sputnik-1873625751.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), украина