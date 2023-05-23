https://ria.ru/20230523/otnosheniya-1873735563.html
Отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, заявил Путин
Отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2023
Отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, заявил Путин
Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно, товарооборот небольшой, но тенденция хорошая, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:27
2023-05-23T20:27
2023-05-23T20:27
россия
республика сербская
владимир путин
милорад додик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_e01748bf23c97aa0047df060dd5b98b9.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно, товарооборот небольшой, но тенденция хорошая, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. "Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно. У нас последний год рост товарооборота. Он в абсолютных величинах, конечно, небольшой, но тенденция хорошая, рост 57%, и эту тенденцию, безусловно, нужно сохранять", - сказал Путин. Он отметил, что знает о заинтересованности партнеров в Республике Сербской в работе с российскими крупными компаниями по различным направлениям. "Надеюсь, так оно и будет. У нас есть соответствующие инструменты, которые призваны быть использованными для того, чтобы добиться еще больших результатов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230522/gaz-1873315510.html
россия
республика сербская
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_964fbe176375ba93eadfc03ca4d1f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика сербская, владимир путин, милорад додик
Россия, Республика Сербская, Владимир Путин, Милорад Додик
Отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, заявил Путин
Путин: отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, тендеция хорошая
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно, товарооборот небольшой, но тенденция хорошая, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
"Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно. У нас последний год рост товарооборота. Он в абсолютных величинах, конечно, небольшой, но тенденция хорошая, рост 57%, и эту тенденцию, безусловно, нужно сохранять", - сказал Путин.
Он отметил, что знает о заинтересованности партнеров в Республике Сербской в работе с российскими крупными компаниями по различным направлениям.
"Надеюсь, так оно и будет. У нас есть соответствующие инструменты, которые призваны быть использованными для того, чтобы добиться еще больших результатов", - сказал Путин.
В Республике Сербской заявили о готовности платить за газ из России рублями