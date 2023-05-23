https://ria.ru/20230523/otnosheniya-1873735563.html

Отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, заявил Путин

Отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2023

Отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, заявил Путин

Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно, товарооборот небольшой, но тенденция хорошая, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:27

2023-05-23T20:27

2023-05-23T20:27

россия

республика сербская

владимир путин

милорад додик

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно, товарооборот небольшой, но тенденция хорошая, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. "Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно. У нас последний год рост товарооборота. Он в абсолютных величинах, конечно, небольшой, но тенденция хорошая, рост 57%, и эту тенденцию, безусловно, нужно сохранять", - сказал Путин. Он отметил, что знает о заинтересованности партнеров в Республике Сербской в работе с российскими крупными компаниями по различным направлениям. "Надеюсь, так оно и будет. У нас есть соответствующие инструменты, которые призваны быть использованными для того, чтобы добиться еще больших результатов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230522/gaz-1873315510.html

россия

республика сербская

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россия, республика сербская, владимир путин, милорад додик