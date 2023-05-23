Рейтинг@Mail.ru
Отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/otnosheniya-1873735563.html
Отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, заявил Путин
Отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, заявил Путин - РИА Новости, 23.05.2023
Отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, заявил Путин
Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно, товарооборот небольшой, но тенденция хорошая, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:27
2023-05-23T20:27
россия
республика сербская
владимир путин
милорад додик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_e01748bf23c97aa0047df060dd5b98b9.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно, товарооборот небольшой, но тенденция хорошая, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. "Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно. У нас последний год рост товарооборота. Он в абсолютных величинах, конечно, небольшой, но тенденция хорошая, рост 57%, и эту тенденцию, безусловно, нужно сохранять", - сказал Путин. Он отметил, что знает о заинтересованности партнеров в Республике Сербской в работе с российскими крупными компаниями по различным направлениям. "Надеюсь, так оно и будет. У нас есть соответствующие инструменты, которые призваны быть использованными для того, чтобы добиться еще больших результатов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230522/gaz-1873315510.html
россия
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833167653_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_964fbe176375ba93eadfc03ca4d1f759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика сербская, владимир путин, милорад додик
Россия, Республика Сербская, Владимир Путин, Милорад Додик
Отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, заявил Путин

Путин: отношения России и Республики Сербской развиваются успешно, тендеция хорошая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно, товарооборот небольшой, но тенденция хорошая, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
"Отношения между Россией и Республикой Сербской развиваются успешно. У нас последний год рост товарооборота. Он в абсолютных величинах, конечно, небольшой, но тенденция хорошая, рост 57%, и эту тенденцию, безусловно, нужно сохранять", - сказал Путин.
Он отметил, что знает о заинтересованности партнеров в Республике Сербской в работе с российскими крупными компаниями по различным направлениям.
"Надеюсь, так оно и будет. У нас есть соответствующие инструменты, которые призваны быть использованными для того, чтобы добиться еще больших результатов", - сказал Путин.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В Республике Сербской заявили о готовности платить за газ из России рублями
22 мая, 08:14
 
РоссияРеспублика СербскаяВладимир ПутинМилорад Додик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала