https://ria.ru/20230523/obvinenie-1873574435.html
Генпрокуратура Украины обвинила священника УПЦ в сотрудничестве с Россией
Генпрокуратура Украины обвинила священника УПЦ в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 23.05.2023
Генпрокуратура Украины обвинила священника УПЦ в сотрудничестве с Россией
Настоятеля монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Мелитополя обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в телеграм-канале... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:03
2023-05-23T12:03
2023-05-23T12:07
религия
россия
мелитополь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Настоятеля монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Мелитополя обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в телеграм-канале офиса генерального прокурора Украины. "Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры настоятелю монастыря из Мелитополя, который входит в Запорожскую епархию УПЦ (МП), сообщено о подозрении в коллаборационистский деятельности", - говорится в сообщении в телеграм-канале офиса. В сообщении утверждается, что священник, имя которого не называется, во время публичных выступлений призывал жителей Мелитополя поддержать проведение референдума по вхождению Запорожской области в состав России, а также посетил церемонию подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В сообщении ведомства говорится, что против священника ранее были введены персональные санкции на пять лет решением СНБО Украины. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона – город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230522/povestki-1873466784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мелитополь, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Мелитополь, Ситуация вокруг УПЦ
Генпрокуратура Украины обвинила священника УПЦ в сотрудничестве с Россией
Генпрокуратура Украины обвинила настоятеля монастыря Мелитополя в сотрудничестве с Россией