Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура Украины обвинила священника УПЦ в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:03 23.05.2023 (обновлено: 12:07 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/obvinenie-1873574435.html
Генпрокуратура Украины обвинила священника УПЦ в сотрудничестве с Россией
Генпрокуратура Украины обвинила священника УПЦ в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 23.05.2023
Генпрокуратура Украины обвинила священника УПЦ в сотрудничестве с Россией
Настоятеля монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Мелитополя обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в телеграм-канале... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:03
2023-05-23T12:07
религия
россия
мелитополь
ситуация вокруг упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074360_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5b1a640169b3e5248c95825376e154ec.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Настоятеля монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Мелитополя обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в телеграм-канале офиса генерального прокурора Украины. "Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры настоятелю монастыря из Мелитополя, который входит в Запорожскую епархию УПЦ (МП), сообщено о подозрении в коллаборационистский деятельности", - говорится в сообщении в телеграм-канале офиса. В сообщении утверждается, что священник, имя которого не называется, во время публичных выступлений призывал жителей Мелитополя поддержать проведение референдума по вхождению Запорожской области в состав России, а также посетил церемонию подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В сообщении ведомства говорится, что против священника ранее были введены персональные санкции на пять лет решением СНБО Украины. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона – город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230522/povestki-1873466784.html
россия
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844074360_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_d4e5b2f9f4afb6564b08991fdb4f05f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мелитополь, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Мелитополь, Ситуация вокруг УПЦ
Генпрокуратура Украины обвинила священника УПЦ в сотрудничестве с Россией

Генпрокуратура Украины обвинила настоятеля монастыря Мелитополя в сотрудничестве с Россией

© Фото : СБУПроверки СБУ
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : СБУ
Проверки СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Настоятеля монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Мелитополя обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в телеграм-канале офиса генерального прокурора Украины.
"Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры настоятелю монастыря из Мелитополя, который входит в Запорожскую епархию УПЦ (МП), сообщено о подозрении в коллаборационистский деятельности", - говорится в сообщении в телеграм-канале офиса.
В сообщении утверждается, что священник, имя которого не называется, во время публичных выступлений призывал жителей Мелитополя поддержать проведение референдума по вхождению Запорожской области в состав России, а также посетил церемонию подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
В сообщении ведомства говорится, что против священника ранее были введены персональные санкции на пять лет решением СНБО Украины.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона – город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Полиция города Черновцы раздавала повестки верующим, которые вышли поддержать митрополита Лонгина - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
В Черновцах раздавали повестки верующим, поддержавшим митрополита УПЦ
22 мая, 17:35
 
РелигияРоссияМелитопольСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала