https://ria.ru/20230523/obvinenie-1873574435.html

Генпрокуратура Украины обвинила священника УПЦ в сотрудничестве с Россией

Генпрокуратура Украины обвинила священника УПЦ в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 23.05.2023

Генпрокуратура Украины обвинила священника УПЦ в сотрудничестве с Россией

Настоятеля монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Мелитополя обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в телеграм-канале... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:03

2023-05-23T12:03

2023-05-23T12:07

религия

россия

мелитополь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Настоятеля монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Мелитополя обвинили в сотрудничестве с Россией, сообщили во вторник в телеграм-канале офиса генерального прокурора Украины. "Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры настоятелю монастыря из Мелитополя, который входит в Запорожскую епархию УПЦ (МП), сообщено о подозрении в коллаборационистский деятельности", - говорится в сообщении в телеграм-канале офиса. В сообщении утверждается, что священник, имя которого не называется, во время публичных выступлений призывал жителей Мелитополя поддержать проведение референдума по вхождению Запорожской области в состав России, а также посетил церемонию подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В сообщении ведомства говорится, что против священника ранее были введены персональные санкции на пять лет решением СНБО Украины. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона – город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230522/povestki-1873466784.html

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мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мелитополь, ситуация вокруг упц