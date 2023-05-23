https://ria.ru/20230523/nefteprovod-1873704202.html

Чехия избавится от зависимости от российской нефти, заявил премьер Фиала

Чехия избавится от зависимости от российской нефти, заявил премьер Фиала - РИА Новости, 23.05.2023

Чехия избавится от зависимости от российской нефти, заявил премьер Фиала

Чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL завершили сделку по расширению трансальпийского нефтепровода, который с 2025 года будет вместо... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:48

2023-05-23T17:48

2023-05-23T17:48

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петр фиала

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Чешская нефтяная компания Mero и итальянский концерн TAL завершили сделку по расширению трансальпийского нефтепровода, который с 2025 года будет вместо нефтепровода "Дружба" удовлетворять спрос на нефть в Чехии, сообщил во вторник премьер-министр Чехии Петр Фиала в Twitter. "Повышение мощности (нефтепровода TAL – ред.) позволит с 2025 года увеличить объемы поставок нефти в Чехию от надежных поставщиков на четыре миллиона тонн в год, что целиком покроет наш спрос", - написал он своем аккаунте. Это важная веха для энергетической отрасли Чехии, поскольку при помощи расширения нефтепровода TAL она "избавится от зависимости от российской нефти", добавил Фиала. Как сообщает Чешское информационное агентство ЧТК, объемы поставок по расширенному нефтепроводу составят 8 миллионов тонн в год, стоимость сделки составила 1,6 миллиарда крон, а расходы на модернизацию возьмет на себя чешская фирма Mero. Нефтепровод TAL ведет от итальянского города Триеста в Германию и Австрию. Чехия соединена с ним посредством трубопровода IKL на территории Баварии. В Триест нефть поступает на танкерах с разных концов мира. Чехия, Словакия и Венгрия до сих пор получают нефть из России по южной ветке нефтепровода "Дружба". Евросоюз сделал для них исключение из санкций, позволив им продолжать закупки из-за большой зависимости от российского сырья. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российскую нефть и газ.

https://ria.ru/20230512/druzhba-1871295263.html

https://ria.ru/20230523/neft-1873650273.html

https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869283189.html

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в мире, экономика, россия, чехия, италия, петр фиала