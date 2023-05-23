https://ria.ru/20230523/moskva-1874389670.html
В парке "Битцевский лес" пройдут аудиоэкскурсии
В парке "Битцевский лес" пройдут аудиоэкскурсии - РИА Новости, 26.05.2023
В парке "Битцевский лес" пройдут аудиоэкскурсии
Аудиоэкскурсии, которые "проведут" деревья, можно посетить в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве с 1 июня по 30 октября, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-23T18:52
2023-05-23T18:52
2023-05-26T16:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801884316_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_9131eae31e79ca66e7766f89a6ccbf33.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аудиоэкскурсии, которые "проведут" деревья, можно посетить в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве с 1 июня по 30 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Специалисты Мосприроды приглашают всех желающих старше 5 лет на необычную экскурсию, которую проводят деревья. Принять участие в новом эколого-просветительском проекте "Деревья не молчат" можно с 1 июня по 30 октября 2023 года", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что для посещения аудиоэкскурсии нужно прийти в любой день к экоцентру "Лесная сказка", получить с помощью QR-кода, размещенного на двери экоцентра, карту маршрута и отправиться на прогулку по природно-историческому парку "Битцевский лес". "У каждого дерева – своя история и свой голос. Каждое дерево поведает о себе все самое сокровенное. Маршрут прогулки составляет примерно 2 километра, он проходит по оборудованным дорожкам и тропинкам природно-исторического парка "Битцевский лес", - пояснили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20230522/tsvety-1873407013.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801884316_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_4ffd1e8c09a2d9f83a8054c35e299d0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аудиоэкскурсии, которые "проведут" деревья, можно посетить в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве с 1 июня по 30 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды
приглашают всех желающих старше 5 лет на необычную экскурсию, которую проводят деревья. Принять участие в новом эколого-просветительском проекте "Деревья не молчат" можно с 1 июня по 30 октября 2023 года", - рассказали в пресс-службе.
Яркость на максимум: как цветет Москва
Отмечается, что для посещения аудиоэкскурсии нужно прийти в любой день к экоцентру "Лесная сказка", получить с помощью QR-кода, размещенного на двери экоцентра, карту маршрута и отправиться на прогулку по природно-историческому парку "Битцевский лес".
"У каждого дерева – своя история и свой голос. Каждое дерево поведает о себе все самое сокровенное. Маршрут прогулки составляет примерно 2 километра, он проходит по оборудованным дорожкам и тропинкам природно-исторического парка "Битцевский лес", - пояснили в пресс-службе.