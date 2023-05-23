https://ria.ru/20230523/moskva-1874389670.html

В парке "Битцевский лес" пройдут аудиоэкскурсии

В парке "Битцевский лес" пройдут аудиоэкскурсии - РИА Новости, 26.05.2023

В парке "Битцевский лес" пройдут аудиоэкскурсии

Аудиоэкскурсии, которые "проведут" деревья, можно посетить в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве с 1 июня по 30 октября, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-23T18:52

2023-05-23T18:52

2023-05-26T16:04

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мосприрода

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аудиоэкскурсии, которые "проведут" деревья, можно посетить в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве с 1 июня по 30 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Специалисты Мосприроды приглашают всех желающих старше 5 лет на необычную экскурсию, которую проводят деревья. Принять участие в новом эколого-просветительском проекте "Деревья не молчат" можно с 1 июня по 30 октября 2023 года", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что для посещения аудиоэкскурсии нужно прийти в любой день к экоцентру "Лесная сказка", получить с помощью QR-кода, размещенного на двери экоцентра, карту маршрута и отправиться на прогулку по природно-историческому парку "Битцевский лес". "У каждого дерева – своя история и свой голос. Каждое дерево поведает о себе все самое сокровенное. Маршрут прогулки составляет примерно 2 километра, он проходит по оборудованным дорожкам и тропинкам природно-исторического парка "Битцевский лес", - пояснили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода