Рейтинг@Mail.ru
В парке "Битцевский лес" пройдут аудиоэкскурсии - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:52 23.05.2023 (обновлено: 16:04 26.05.2023)
https://ria.ru/20230523/moskva-1874389670.html
В парке "Битцевский лес" пройдут аудиоэкскурсии
В парке "Битцевский лес" пройдут аудиоэкскурсии - РИА Новости, 26.05.2023
В парке "Битцевский лес" пройдут аудиоэкскурсии
Аудиоэкскурсии, которые "проведут" деревья, можно посетить в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве с 1 июня по 30 октября, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-23T18:52
2023-05-26T16:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801884316_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_9131eae31e79ca66e7766f89a6ccbf33.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аудиоэкскурсии, которые "проведут" деревья, можно посетить в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве с 1 июня по 30 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "Специалисты Мосприроды приглашают всех желающих старше 5 лет на необычную экскурсию, которую проводят деревья. Принять участие в новом эколого-просветительском проекте "Деревья не молчат" можно с 1 июня по 30 октября 2023 года", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что для посещения аудиоэкскурсии нужно прийти в любой день к экоцентру "Лесная сказка", получить с помощью QR-кода, размещенного на двери экоцентра, карту маршрута и отправиться на прогулку по природно-историческому парку "Битцевский лес". "У каждого дерева – своя история и свой голос. Каждое дерево поведает о себе все самое сокровенное. Маршрут прогулки составляет примерно 2 километра, он проходит по оборудованным дорожкам и тропинкам природно-исторического парка "Битцевский лес", - пояснили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20230522/tsvety-1873407013.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801884316_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_4ffd1e8c09a2d9f83a8054c35e299d0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосприрода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода

В парке "Битцевский лес" пройдут аудиоэкскурсии

© РИА Новости / Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкПрогулка по Битцевскому лесопарку
Прогулка по Битцевскому лесопарку - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
Перейти в медиабанк
Прогулка по Битцевскому лесопарку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аудиоэкскурсии, которые "проведут" деревья, можно посетить в природно-историческом парке "Битцевский лес" в Москве с 1 июня по 30 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Специалисты Мосприроды приглашают всех желающих старше 5 лет на необычную экскурсию, которую проводят деревья. Принять участие в новом эколого-просветительском проекте "Деревья не молчат" можно с 1 июня по 30 октября 2023 года", - рассказали в пресс-службе.
Сезон цветения в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Яркость на максимум: как цветет Москва
22 мая, 14:06
Отмечается, что для посещения аудиоэкскурсии нужно прийти в любой день к экоцентру "Лесная сказка", получить с помощью QR-кода, размещенного на двери экоцентра, карту маршрута и отправиться на прогулку по природно-историческому парку "Битцевский лес".
"У каждого дерева – своя история и свой голос. Каждое дерево поведает о себе все самое сокровенное. Маршрут прогулки составляет примерно 2 километра, он проходит по оборудованным дорожкам и тропинкам природно-исторического парка "Битцевский лес", - пояснили в пресс-службе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала