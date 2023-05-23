https://ria.ru/20230523/mishustin-1873534209.html
Мишустин назвал судостроение перспективным в сотрудничестве России и Китая
Мишустин назвал судостроение перспективным в сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 23.05.2023
Мишустин назвал судостроение перспективным в сотрудничестве России и Китая
Судостроение, производство гражданских беспилотников, лесопромышленный комплекс являются перспективными направлениями сотрудничества России и Китая, заявил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:51
2023-05-23T07:51
2023-05-23T07:51
экономика
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михаил мишустин
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Судостроение, производство гражданских беспилотников, лесопромышленный комплекс являются перспективными направлениями сотрудничества России и Китая, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Перспективные направления сотрудничества - судостроение и станкостроительная отрасль, производство гражданских беспилотных авиационных систем, а также лесопромышленный комплекс", - сказал Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме.
https://ria.ru/20230523/kooperatsiya-1873532505.html
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экономика, россия, китай, михаил мишустин
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин
Мишустин назвал судостроение перспективным в сотрудничестве России и Китая
Мишустин: судостроение является перспективным направлением работы России и Китая