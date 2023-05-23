https://ria.ru/20230523/klyushin-1873724969.html

Адвокат ожидающего суда в США Клюшина рассказал о его самочувствии

Адвокат ожидающего суда в США Клюшина рассказал о его самочувствии - РИА Новости, 23.05.2023

Адвокат ожидающего суда в США Клюшина рассказал о его самочувствии

Россиянин Владислав Клюшин, ожидающий в американской тюрьме определения меры наказания по обвинению в киберпреступлениях, чувствует себя хорошо, заявил... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T19:23

2023-05-23T19:23

2023-05-23T19:23

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массачусетс

владислав клюшин

россия

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БОСТОН, 23 мая – РИА Новости. Россиянин Владислав Клюшин, ожидающий в американской тюрьме определения меры наказания по обвинению в киберпреступлениях, чувствует себя хорошо, заявил журналистам его адвокат Максим Немцев. Во вторник в Бостоне прошло слушание, на котором рассматривалось требование защиты оправдать россиянина. По мнению адвокатов, в суде не представили доказательств преступной деятельности Клюшина в округе Массачусетс, а значит, данный суд не может рассматривать это дело. Россиянин появился в зале суда в белой футболке, джинсах и светлых кроссовках, был улыбчив и даже иногда смеялся в общении с адвокатами. Отвечая на вопрос о том, как Клюшин себя чувствует, Немцев сказал: "Очень хорошо. Был в хорошем настроении, передает привет семье". Судья пока не приняла решение по ходатайству защиты и намерена ждать решения Верховного суда США по аналогичному делу. Власти США обвиняют учредителя IT-компании "М13" Владислава Клюшина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Он был арестован в Швейцарии по американскому запросу и экстрадирован в Штаты. В феврале присяжные признали его виновным по всем четырем пунктам обвинения. В частности, речь идет о "сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам или мошенничества с использованием электронных средств или мошенничества с ценными бумагами", "мошенничестве с использованием электронных средств, пособничестве и соучастии", "несанкционированном доступе к компьютерам; пособничестве и соучастии", "мошенничестве с ценными бумагами; пособничестве и соучастии". Максимальное суммарное наказание по этим пунктам может составить 50 лет в тюрьме.

https://ria.ru/20230516/amerika-1872093210.html

https://ria.ru/20230502/obmen-1869040922.html

https://ria.ru/20221103/feyki-1828734371.html

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сша, бостон, массачусетс, владислав клюшин, россия