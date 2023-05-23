https://ria.ru/20230523/genotsid-1873626630.html

В Госдуме предложили признать работорговлю западных стран геноцидом

В Госдуме предложили признать работорговлю западных стран геноцидом - РИА Новости, 23.05.2023

В Госдуме предложили признать работорговлю западных стран геноцидом

Первый замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов призвал задуматься о том, чтобы признать геноцидом работорговлю западных стран,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:53

2023-05-23T14:53

2023-05-23T14:53

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Вячеслав Никонов призвал задуматься о том, чтобы признать геноцидом работорговлю западных стран, которая велась несколько веков, истребление Японией населения Китая, убийства германскими захватчиками советских людей в годы ВОВ и военные преступления США. "То, что французы делали в своей колониальной империи и продолжают делать сейчас во многих странах Африки – это что, не геноцид? И то, что делала британская империя - это, безусловно, геноцид. И то, что делала германская империя, испанская империя, голландская империя, португальская империя, это тоже был геноцид. Нам надо задуматься о том, чтобы признать геноцидом работорговлю, которую эти страны вели на протяжении многих веков", - цитирует его слова пресс-служба фракции "Единой России". Никонов также упомянул в рамках того же вопроса убийства немецкими захватчиками советского народа в годы Великой Отечественной войны, "истребление Японией населения Китая", "военные преступления США во Вьетнаме", "миллион убитых в Ираке", "сотни тысяч" убитых в Афганистане, а также убитых в Ливии и Сирии. "Мы тоже должны задуматься и как парламент принять соответствующее решение. Мы это можем сделать, согласовав это с министерством иностранных дел РФ", - заключил Никонов.

https://ria.ru/20230506/genotsid-1870125949.html

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япония, сша, россия, вячеслав никонов, госдума рф, единая россия