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В Астраханской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 23.05.2023
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14:56 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/bpla-1873627783.html
В Астраханской области ввели запрет на использование беспилотников
В Астраханской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 23.05.2023
В Астраханской области ввели запрет на использование беспилотников
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе, сообщает областное министерство... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:56
2023-05-23T14:56
технологии
астраханская область
игорь бабушкин
бпла
россия
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ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе, сообщает областное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. "Постановлением губернатора Астраханской области "Об ограничении использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Астраханской области" № 55 от 22.05.2023 года введены ограничения в виде запрета на использование беспилотных гражданских воздушных судов …на территории Астраханской области за исключением беспилотных воздушных судов, используемых в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении минтранса. Отмечается, что за нарушение запрета полагается штраф до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических.
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технологии, астраханская область, игорь бабушкин, бпла, россия
Технологии, Астраханская область, Игорь Бабушкин, БПЛА, Россия
В Астраханской области ввели запрет на использование беспилотников

Губернатор Астраханской области ввел запрет на использование беспилотников в регионе

© Depositphotos.com / Dusan PetkovicДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Depositphotos.com / Dusan Petkovic
Дрон в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе, сообщает областное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
"Постановлением губернатора Астраханской области "Об ограничении использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Астраханской области" № 55 от 22.05.2023 года введены ограничения в виде запрета на использование беспилотных гражданских воздушных судов …на территории Астраханской области за исключением беспилотных воздушных судов, используемых в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении минтранса.
Отмечается, что за нарушение запрета полагается штраф до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических.
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ТехнологииАстраханская областьИгорь БабушкинБПЛАРоссия
 
 
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