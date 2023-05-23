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В Астраханской области ввели запрет на использование беспилотников
В Астраханской области ввели запрет на использование беспилотников - РИА Новости, 23.05.2023
В Астраханской области ввели запрет на использование беспилотников
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе, сообщает областное министерство... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:56
2023-05-23T14:56
2023-05-23T14:56
технологии
астраханская область
игорь бабушкин
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ВОЛГОГРАД, 23 мая – РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал постановление о запрете использования беспилотников в регионе, сообщает областное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. "Постановлением губернатора Астраханской области "Об ограничении использования беспилотных гражданских воздушных судов на территории Астраханской области" № 55 от 22.05.2023 года введены ограничения в виде запрета на использование беспилотных гражданских воздушных судов …на территории Астраханской области за исключением беспилотных воздушных судов, используемых в установленном законодательством порядке", - говорится в сообщении минтранса. Отмечается, что за нарушение запрета полагается штраф до 30 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических.
https://ria.ru/20230522/bespilotniki-1873399113.html
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технологии, астраханская область, игорь бабушкин, бпла, россия
Технологии, Астраханская область, Игорь Бабушкин, БПЛА, Россия
В Астраханской области ввели запрет на использование беспилотников
Губернатор Астраханской области ввел запрет на использование беспилотников в регионе