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Проект Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix - РИА Новости, 23.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:30 23.05.2023 (обновлено: 18:26 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/bekmambetov-1873596990.html
Проект Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix
Проект Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix - РИА Новости, 23.05.2023
Проект Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix
Детективный триллер "Пропавшая без вести", продюсерами которого выступили Тимур Бекмамбетов и кинокомпания Bazelevs, занял первое место в топе Netflix. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:30
2023-05-23T18:26
культура
тимур бекмамбетов
netflix
знаменитости
сша
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МОСКВА, 23 май — РИА Новости. Детективный триллер "Пропавшая без вести", продюсерами которого выступили Тимур Бекмамбетов и кинокомпания Bazelevs, занял первое место в топе Netflix. &quot;И за два дня он забрался на первое место&quot;, — написали представители Bazelevs в своем Telegram-канале.По сюжету картины 18-летняя девушка по имени Джун разыскивает свою мать, которая отправилась в отпуск в Колумбию с новым супругом. Главная героиня узнает, что родительница стала жертвой афериста, и начинает собственное расследование. Режиссерами фильма выступили Николас Д. Джонсон и Уилл Меррик. Главные роли в картине исполнили Сторм Рид, Ниа Лонг и Жоакин де Алмейда. По данным компании Bazelevs, триллер собрал в прокате 45 миллионов долларов при бюджете в семь миллионов долларов. Мировая премьера картины состоялась 20 января. Ранее стало известно, что Тимур Бекмамбетов продал компанию Bazelevs генпродюсеру Лале Рустамовой и гендиректору Тимуру Асадову. При этом американский продакшен, функционирующий как независимая компания, остался у режиссера.
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тимур бекмамбетов, netflix, знаменитости, сша
Культура, Тимур Бекмамбетов, Netflix, Знаменитости, США
Проект Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix

Проект Тимура Бекмамбетова "Пропавшая без вести" возглавил топ Netflix

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРежиссер Тимур Бекмамбетов
Режиссер Тимур Бекмамбетов - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 май — РИА Новости. Детективный триллер "Пропавшая без вести", продюсерами которого выступили Тимур Бекмамбетов и кинокомпания Bazelevs, занял первое место в топе Netflix.
«

"И за два дня он забрался на первое место", — написали представители Bazelevs в своем Telegram-канале.

По сюжету картины 18-летняя девушка по имени Джун разыскивает свою мать, которая отправилась в отпуск в Колумбию с новым супругом. Главная героиня узнает, что родительница стала жертвой афериста, и начинает собственное расследование.
Режиссерами фильма выступили Николас Д. Джонсон и Уилл Меррик. Главные роли в картине исполнили Сторм Рид, Ниа Лонг и Жоакин де Алмейда.
По данным компании Bazelevs, триллер собрал в прокате 45 миллионов долларов при бюджете в семь миллионов долларов. Мировая премьера картины состоялась 20 января.
Ранее стало известно, что Тимур Бекмамбетов продал компанию Bazelevs генпродюсеру Лале Рустамовой и гендиректору Тимуру Асадову. При этом американский продакшен, функционирующий как независимая компания, остался у режиссера.
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КультураТимур БекмамбетовNetflixЗнаменитостиСША
 
 
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