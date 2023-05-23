https://ria.ru/20230523/bekmambetov-1873596990.html
Проект Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix
Проект Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix - РИА Новости, 23.05.2023
Проект Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix
Детективный триллер "Пропавшая без вести", продюсерами которого выступили Тимур Бекмамбетов и кинокомпания Bazelevs, занял первое место в топе Netflix. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:30
2023-05-23T13:30
2023-05-23T18:26
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МОСКВА, 23 май — РИА Новости. Детективный триллер "Пропавшая без вести", продюсерами которого выступили Тимур Бекмамбетов и кинокомпания Bazelevs, занял первое место в топе Netflix. "И за два дня он забрался на первое место", — написали представители Bazelevs в своем Telegram-канале.По сюжету картины 18-летняя девушка по имени Джун разыскивает свою мать, которая отправилась в отпуск в Колумбию с новым супругом. Главная героиня узнает, что родительница стала жертвой афериста, и начинает собственное расследование. Режиссерами фильма выступили Николас Д. Джонсон и Уилл Меррик. Главные роли в картине исполнили Сторм Рид, Ниа Лонг и Жоакин де Алмейда. По данным компании Bazelevs, триллер собрал в прокате 45 миллионов долларов при бюджете в семь миллионов долларов. Мировая премьера картины состоялась 20 января. Ранее стало известно, что Тимур Бекмамбетов продал компанию Bazelevs генпродюсеру Лале Рустамовой и гендиректору Тимуру Асадову. При этом американский продакшен, функционирующий как независимая компания, остался у режиссера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур бекмамбетов, netflix, знаменитости, сша
Культура, Тимур Бекмамбетов, Netflix, Знаменитости, США
Проект Тимура Бекмамбетова возглавил топ Netflix
Проект Тимура Бекмамбетова "Пропавшая без вести" возглавил топ Netflix
МОСКВА, 23 май — РИА Новости. Детективный триллер "Пропавшая без вести", продюсерами которого выступили Тимур Бекмамбетов и кинокомпания Bazelevs, занял первое место в топе Netflix.
«
"И за два дня он забрался на первое место", — написали представители Bazelevs в своем Telegram-канале.
По сюжету картины 18-летняя девушка по имени Джун разыскивает свою мать, которая отправилась в отпуск в Колумбию с новым супругом. Главная героиня узнает, что родительница стала жертвой афериста, и начинает собственное расследование.
Режиссерами фильма выступили Николас Д. Джонсон и Уилл Меррик. Главные роли в картине исполнили Сторм Рид, Ниа Лонг и Жоакин де Алмейда.
По данным компании Bazelevs, триллер собрал в прокате 45 миллионов долларов при бюджете в семь миллионов долларов. Мировая премьера картины состоялась 20 января.
Ранее стало известно, что Тимур Бекмамбетов продал
компанию Bazelevs генпродюсеру Лале Рустамовой и гендиректору Тимуру Асадову. При этом американский продакшен, функционирующий как независимая компания, остался у режиссера.
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