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В ДТП с маршруткой под Саратовом пострадали два человека

В ДТП с маршруткой под Саратовом пострадали два человека - РИА Новости, 23.05.2023

В ДТП с маршруткой под Саратовом пострадали два человека

Автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, пострадали два пассажира маршрутки, сообщили в региональном управлении... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:03

2023-05-23T20:03

2023-05-23T20:03

происшествия

авто

энгельс

саратов

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САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, пострадали два пассажира маршрутки, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 15.40 (14.40 мск) напротив дома 1 по улице Маяковского. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Lifan под управлением женщины 1968 года рождения и автомобиля "Газель" маршрута 416 под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП два пассажира с "Газели" доставлены в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.

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происшествия, авто, энгельс, саратов, гибдд мвд рф