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В ДТП с маршруткой под Саратовом пострадали два человека
В ДТП с маршруткой под Саратовом пострадали два человека - РИА Новости, 23.05.2023
В ДТП с маршруткой под Саратовом пострадали два человека
Автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, пострадали два пассажира маршрутки, сообщили в региональном управлении... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:03
2023-05-23T20:03
2023-05-23T20:03
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САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, пострадали два пассажира маршрутки, сообщили в региональном управлении ГИБДД. ДТП произошло в 15.40 (14.40 мск) напротив дома 1 по улице Маяковского. "По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Lifan под управлением женщины 1968 года рождения и автомобиля "Газель" маршрута 416 под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП два пассажира с "Газели" доставлены в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
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Происшествия, Авто, Энгельс, Саратов, ГИБДД МВД РФ
В ДТП с маршруткой под Саратовом пострадали два человека
В ДТП с маршруткой и автомобилем под Саратовом пострадали два человека
САРАТОВ, 23 мая - РИА Новости. Автомобиль и маршрутный микроавтобус столкнулись в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, пострадали два пассажира маршрутки, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в 15.40 (14.40 мск) напротив дома 1 по улице Маяковского.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля Lifan под управлением женщины 1968 года рождения и автомобиля "Газель" маршрута 416 под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП два пассажира с "Газели" доставлены в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
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