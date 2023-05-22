СМИ: Запад готовит жуткую концовку конфликта на Украине
GT: визит Зеленского на G7 показал нежелание Запада мирно завершить конфликт на Украине
© AP Photo / Stefan RousseauПрезидент Украины Владимир Зеленский с лидерами стран G7 на саммите в Хиросиме
© AP Photo / Stefan Rousseau
Президент Украины Владимир Зеленский с лидерами стран G7 на саммите в Хиросиме
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме показал нежелание западных стран завершить конфликт с Россией путем переговоров, пишет Global Times.
"Громкое присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки Запада указывают на то, что Запад стремится закончить конфликт военным путем, что еще больше обострит и усложнит ситуацию", — говорится в публикации.
"Громкое присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки Запада указывают на то, что Запад стремится закончить конфликт военным путем, что еще больше обострит и усложнит ситуацию", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что благодаря битве за Артемовск Россия сохраняет военное преимущество перед Украиной, хотя Запад продолжает ее использовать в качестве своего посредника, увеличивая военные поставки, чтобы ослабить Москву.
Кроме того, по мнению авторов, если истребители F-16 будут размещать в соседних с Украиной странах, таких как Польша или Румыния, то Россия не станет тянуть с жестким ответом.
"Ни один вид оружия не может изменить ход войны. Но развертывание F-16 может привести НАТО к прямому военному конфликту с Россией, так как самый важный вопрос заключается в том, где разместить истребительную авиацию, для которой требуется много места и техническое обслуживание сложных систем", — резюмировалось в материале.
В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.
Кроме того, по мнению авторов, если истребители F-16 будут размещать в соседних с Украиной странах, таких как Польша или Румыния, то Россия не станет тянуть с жестким ответом.
"Ни один вид оружия не может изменить ход войны. Но развертывание F-16 может привести НАТО к прямому военному конфликту с Россией, так как самый важный вопрос заключается в том, где разместить истребительную авиацию, для которой требуется много места и техническое обслуживание сложных систем", — резюмировалось в материале.
В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.