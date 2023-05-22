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СМИ: Запад готовит жуткую концовку конфликта на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
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11:33 22.05.2023 (обновлено: 16:12 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873366094.html
СМИ: Запад готовит жуткую концовку конфликта на Украине
СМИ: Запад готовит жуткую концовку конфликта на Украине - РИА Новости, 22.05.2023
СМИ: Запад готовит жуткую концовку конфликта на Украине
Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме показал нежелание западных стран завершить конфликт с Россией путем переговоров, пишет... РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T11:33
2023-05-22T16:12
в мире
владимир зеленский
джо байден
украина
россия
f-16
нато
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме показал нежелание западных стран завершить конфликт с Россией путем переговоров, пишет Global Times."Громкое присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки Запада указывают на то, что Запад стремится закончить конфликт военным путем, что еще больше обострит и усложнит ситуацию", — говорится в публикации.В статье отмечается, что благодаря битве за Артемовск Россия сохраняет военное преимущество перед Украиной, хотя Запад продолжает ее использовать в качестве своего посредника, увеличивая военные поставки, чтобы ослабить Москву. Кроме того, по мнению авторов, если истребители F-16 будут размещать в соседних с Украиной странах, таких как Польша или Румыния, то Россия не станет тянуть с жестким ответом. "Ни один вид оружия не может изменить ход войны. Но развертывание F-16 может привести НАТО к прямому военному конфликту с Россией, так как самый важный вопрос заключается в том, где разместить истребительную авиацию, для которой требуется много места и техническое обслуживание сложных систем", — резюмировалось в материале.В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873325532.html
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в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, россия, f-16, нато
В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, Россия, F-16, НАТО
СМИ: Запад готовит жуткую концовку конфликта на Украине

GT: визит Зеленского на G7 показал нежелание Запада мирно завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Stefan RousseauПрезидент Украины Владимир Зеленский с лидерами стран G7 на саммите в Хиросиме
Президент Украины Владимир Зеленский с лидерами стран G7 на саммите в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Президент Украины Владимир Зеленский с лидерами стран G7 на саммите в Хиросиме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме показал нежелание западных стран завершить конфликт с Россией путем переговоров, пишет Global Times.

"Громкое присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки Запада указывают на то, что Запад стремится закончить конфликт военным путем, что еще больше обострит и усложнит ситуацию", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Хиросиме, Япония - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
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В статье отмечается, что благодаря битве за Артемовск Россия сохраняет военное преимущество перед Украиной, хотя Запад продолжает ее использовать в качестве своего посредника, увеличивая военные поставки, чтобы ослабить Москву.

Кроме того, по мнению авторов, если истребители F-16 будут размещать в соседних с Украиной странах, таких как Польша или Румыния, то Россия не станет тянуть с жестким ответом.

"Ни один вид оружия не может изменить ход войны. Но развертывание F-16 может привести НАТО к прямому военному конфликту с Россией, так как самый важный вопрос заключается в том, где разместить истребительную авиацию, для которой требуется много места и техническое обслуживание сложных систем", — резюмировалось в материале.

В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.
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