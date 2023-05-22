https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873366094.html

СМИ: Запад готовит жуткую концовку конфликта на Украине

СМИ: Запад готовит жуткую концовку конфликта на Украине - РИА Новости, 22.05.2023

СМИ: Запад готовит жуткую концовку конфликта на Украине

Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме показал нежелание западных стран завершить конфликт с Россией путем переговоров, пишет... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T11:33

2023-05-22T11:33

2023-05-22T16:12

в мире

владимир зеленский

джо байден

украина

россия

f-16

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873338247_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e8cc0094d7f2ea285e420a5dcb6f2755.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Визит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в Хиросиме показал нежелание западных стран завершить конфликт с Россией путем переговоров, пишет Global Times."Громкое присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки Запада указывают на то, что Запад стремится закончить конфликт военным путем, что еще больше обострит и усложнит ситуацию", — говорится в публикации.В статье отмечается, что благодаря битве за Артемовск Россия сохраняет военное преимущество перед Украиной, хотя Запад продолжает ее использовать в качестве своего посредника, увеличивая военные поставки, чтобы ослабить Москву. Кроме того, по мнению авторов, если истребители F-16 будут размещать в соседних с Украиной странах, таких как Польша или Румыния, то Россия не станет тянуть с жестким ответом. "Ни один вид оружия не может изменить ход войны. Но развертывание F-16 может привести НАТО к прямому военному конфликту с Россией, так как самый важный вопрос заключается в том, где разместить истребительную авиацию, для которой требуется много места и техническое обслуживание сложных систем", — резюмировалось в материале.В ходе саммита G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы обучения украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, США и их союзники по мере обучения украинских пилотов на F-16 в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты Киеву и в каком количестве.

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873325532.html

https://ria.ru/20230522/krym-1873310879.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, джо байден, украина, россия, f-16, нато