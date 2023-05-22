https://ria.ru/20230522/trevoga-1873473541.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.05.2023

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в шести областях на востоке, севере и центре Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области,... РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:59

2023-05-22T17:59

2023-05-22T17:59

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в шести областях на востоке, севере и центре Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первым – в 17.30 (совпадает с мск) - сигнал тревоги прозвучал в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Спустя 12 минут тревогу объявили в Черкасской и Черниговской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

украина

киев

донецкая народная республика

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в мире, украина, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы рф